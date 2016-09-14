新南向 藍綠立委都不爽…

2016-09-14 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕新南向政策是蔡政府重要政策之一，但提出的計畫內容、預算等，卻遭到藍綠立委打槍，綠委劉世芳指像「沾醬油」、藍委江啟臣形容「舊瓶裝新酒」，劉世芳更對週邊配套不及批政府要投資人「戴著鋼盔上戰場，赤身裸體任人宰割」。

行政院長林全昨天到立法院做施政報告，新南向政策執行受到立委們關切，質詢也毫不留情，綜合媒體報導，劉世芳就直指，政府稱新南向是重要推動政策，但所有預算只編 42億元，根本是「杯水車薪」，且東南亞那麼多國家，「像是一顆鹽巴溶到海水裡。」，而計畫內容更是「拼拼湊湊」；她甚至懷疑，國發會沒有把新南向當作一回事，只是應付了事。

劉世芳也指出，台灣跟東南亞諸多國家都沒有司法互助協定、也沒有投資保護協定，政府就要投資人往前衝，如同「戴著鋼盔上戰場，赤身裸體任人宰割」。

江啟臣也指出，部會推新南向，但預算項目經費其實只是把原來的執行項，掛上新向南帽子，像是「舊酒裝新瓶」。

面對立委質疑，林全表示，新南向投資國家，會優先跟與我友善國家進行，未來也希望跟東南亞各國簽訂互助協定。國發會主委陳添枝預告，明年有關新南向的預算，在定下項目後，會大幅增加。