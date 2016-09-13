「尊品文化」何時停業？ 中央社說法兜不攏

民進黨立委王定宇（中）、何欣純（右）、蔡易餘（左）13日再爆，中央社為虞煥榮專設業務副總監一職，月薪11萬元，虞還身兼三家廣告公司的業主，嚴重違背利益迴避。（記者劉信德攝）

2016-09-13 22:15

〔記者楊明怡／台北報導〕中央社爭議連環爆，立委王定宇、何欣純、蔡易餘今（13）日再開記者會，指中央社業務副總監虞煥榮不但是「聚新傳媒整合行銷」、「尊品文化事業」兩家廣告公司董事長，還身兼另一家經營零售、廣告業務的公司「放心購」的監察人，嚴重違背利益迴避。不過記者會結束後，中央社發出洋洋灑灑、1000多字的聲明，其中盧煥榮相關資訊，卻明顯與財政部、經濟部網站公示資料有所出入。

中央社聲明中寫道，盧煥榮今年3月擔任該社業務副總監前，即擔任「聚新傳媒整合行銷」、「尊品文化事業」兩公司董事長，以及「放心購」監察人。其中「尊品文化」已停業多年，「聚新傳媒」今年1月起停止營運，正在辦理停業中；「放心購」投資20%，掛名監察人，不負責實際營運。

但經濟部商業司網站顯示，「尊品文化」今年1月12日才停業，而且只停業一年，至明年1月11日止；「聚新傳媒」在財政部網站仍顯示「營業中」，最後一次變更登記資料是今年1月5日；而盧煥榮不負責實際營運的「放心購」，和他擔任董事長的「聚新傳媒」，登記地址則完全相同。

中央社聲明中指「1月起停止營運」的聚新傳媒，1月5日才變更過登記資料。 （翻攝自經濟部商業司網站）

中央社聲明指「停業多年」的尊品文化，今年1月12日才停業，期限是一年，至明年1月11日止。（翻攝自經濟部商業司網站）