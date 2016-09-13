「尊品文化」何時停業？ 中央社說法兜不攏
2016-09-13 22:15
民進黨立委王定宇（中）、何欣純（右）、蔡易餘（左）13日再爆，中央社為虞煥榮專設業務副總監一職，月薪11萬元，虞還身兼三家廣告公司的業主，嚴重違背利益迴避。（記者劉信德攝）
〔記者楊明怡／台北報導〕中央社爭議連環爆，立委王定宇、何欣純、蔡易餘今（13）日再開記者會，指中央社業務副總監虞煥榮不但是「聚新傳媒整合行銷」、「尊品文化事業」兩家廣告公司董事長，還身兼另一家經營零售、廣告業務的公司「放心購」的監察人，嚴重違背利益迴避。不過記者會結束後，中央社發出洋洋灑灑、1000多字的聲明，其中盧煥榮相關資訊，卻明顯與財政部、經濟部網站公示資料有所出入。
中央社聲明中寫道，盧煥榮今年3月擔任該社業務副總監前，即擔任「聚新傳媒整合行銷」、「尊品文化事業」兩公司董事長，以及「放心購」監察人。其中「尊品文化」已停業多年，「聚新傳媒」今年1月起停止營運，正在辦理停業中；「放心購」投資20%，掛名監察人，不負責實際營運。
但經濟部商業司網站顯示，「尊品文化」今年1月12日才停業，而且只停業一年，至明年1月11日止；「聚新傳媒」在財政部網站仍顯示「營業中」，最後一次變更登記資料是今年1月5日；而盧煥榮不負責實際營運的「放心購」，和他擔任董事長的「聚新傳媒」，登記地址則完全相同。
中央社聲明中指「1月起停止營運」的聚新傳媒，1月5日才變更過登記資料。 （翻攝自經濟部商業司網站）
中央社聲明指「停業多年」的尊品文化，今年1月12日才停業，期限是一年，至明年1月11日止。（翻攝自經濟部商業司網站）
中央社指盧煥彰「不負責實際營運」的「放心購」，登記地址和他擔任董事長的「聚新傳媒」完全相同。（翻攝自財政部網站）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱來襲 5縣市明停班課 台南下午停班課
- 台中驚傳地底爆炸 現場濃煙瀰漫
- 蘇芮文有愛心又盡責 「僑愛」不捨好老師
- 養子繼承財產後想認祖歸宗 法官：不可以！
- 青草茶原料農藥殘留 維大力中鏢
- 民進黨創黨卅週年 台中市黨部紀念茶會
- 失能長者就醫行無礙 5區接送補助
- 北韓洪災 10萬人無家可歸
- 中國夫妻假離婚炒房 人行呼籲遏止房產泡沫
- 強颱莫蘭蒂來襲 交通、活動資訊異動一覽
- 軍方明年推週末戰士 後備軍人每月服役兩天
- 蕭敬騰祝福Yuki&林俊傑 率「獅子」出輯0吵架
- 70歲老翁瘋「攝護腺保養」 每月向按摩女報到
- 全國首創 砂石車強制加裝ＧＰＳ
- 觀光業上街遊行 要減稅 討基本工資
- 亞洲挑戰盃》三分命中率1成都不到 台灣男籃連勝遭約旦中斷
- 國際射箭賽首封后 吳亭廷破「繭」而出
- 休眠冷藏 大蒜保存有新法
- 玖壹壹《Oh My God》不再唱 下一站攻高雄巨蛋
- 帶槍上網咖 稱較有安全感
- 雙「螢」伴野薑花 新化國家植物園攬客
- 不關心小孩 名醫爭養敗訴
- 一進門就沒訊號！ 竹北東平里民怨聲連連
- 《小檔案》幾米繪本故事 打造童趣觀光巴
- 他89歲仍每天賣冰棒養家 網友集資800萬讓他退休
- 莫蘭蒂來襲！讓學生安心過節 嘉縣9學校停課
- 因颱取消國道西部高乘載措施？ 高公局明宣佈
- 地價稅漲11.39％ 一般戶約增970元
- 礁溪中秋盪鞦韆 長輩、女士首度挑戰
- 世界盃女子棒球賽╱黃巧芸、沈嘉玟 入選最佳11人
- 中職 Live》林威助「一球擊命」滿貫砲 中止義大五連勝
- 處理心肌梗塞 醫師；心導管經皮介入術逐漸取代血栓溶解劑
- 台經院︰景氣翻揚要等2018年
- 酒駕罰12萬繳不出 寧住「惡靈古堡」躲警
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 共振擾民 台六十四線 將取締20噸以上大貨車
- 蘭嶼入夜大停電 居民夜不成眠
- 聲援民選村官林祖戀 烏坎村遭公安封鎖夜襲
- 中秋連假遇颱風 公路總局推多項應變措施
- 李安技術卓越 領IBC最大獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「尊品文化」何時停業？ 中央社說法兜不攏
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分