撤換林全？ 總統府：沒有內閣改組問題

2016-09-13 20:13

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕總統府前資政辜寬敏、吳澧培相繼要總統蔡英文撤換行政院長林全，國民黨立委也揚言倒閣或改組，總統府發言人黃重諺表示，內閣團隊表現越來越上軌道，總統府支持林全，所以沒有內閣改組或調整的問題。

黃重諺表示，政黨輪替後，內閣團隊過去這段期間來，很多政務陸續上軌道，行政院經過這幾個月來努力，各項政務如新年度的中央政府的預算也都編出來，可以看出來各項施政重點、整體規劃已逐漸明確，整體施政節奏感已上軌道，所以對林全是非常有信心。

總統府前資政辜寬敏表示，繼續用林全的話，蔡總統的支持度會越來越低。對此，黃重諺表示，「其實辜寬敏是很可愛的人，值得尊敬的前輩，前輩的說法，我們沒有回應。」至於總統府資政與國策顧問人事，黃重諺表示，有在做相關規劃，等規劃安排完成就會對外公布。