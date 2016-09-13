新司法院副院長未到任 蘇永欽提早離職的原因是....

2016-09-13 20:04

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕司法院長賴浩敏與副院長蘇永欽已在7月向總統蔡英文提出書面辭呈，蔡總統當時批准兩人辭職，但並未同時核發免職令。不過，總統府昨天公布總統令，司法院副院長蘇永欽已准辭職，並應予免職，並自10月1日起生效。

總統府發言人黃重諺表示，依照過去慣例，原任的司法院正副院長，必須等新任正副院長同意權通過後，才會離任，不過，蘇永欽因為有生涯規劃，將返回學校任教，而且過幾天即將開學，所以提早離任，賴浩敏並不會提早離職，會繼續服務到新院長上任為止。