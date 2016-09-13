客源變成政府義務？ 王時齊酸「神邏輯」
2016-09-13 23:56
百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場，抗議民眾手持各式標語表達訴求。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕部分觀光旅遊業者在12日舉辦「912百萬觀光產業自救大遊行」，上街抗議中客縮減的情況，引發社會議論。針對此事，媒體人王時齊就酸說，客源不是靠自己的競爭力爭取而來，不是靠市場的供需來決定，而是政府的義務，「這神邏輯如果成立，商學院的教科書都要全部改寫 」。
王時齊13日在《奇摩》「政事觀察站」發文，質疑「觀光業上街頭感動了誰？」，她表示，觀光業者的這場遊行讓人無法理解，更難以令人同情。王時齊解釋，阻擋中客來台的不是台灣政府，而是中國政府，應該要去向北京抗議才對，但業者敢去抗議北京嗎？「別說抗議北京不敢，不出來遊行恐怕也是不敢，對岸的老大哥正默默在點名呢！ 」
王時齊更酸說，其實要生存要飯吃，這口號喊得太隱晦了，讓人聽不懂，這群業者的真心話應該是：「政府應該承認九二共識，順了中國的心意，拍了中國的馬屁，他們就會把觀光客放過來，我們才有錢賺。」
王時齊強調：「拚觀光，怎可拿政治做代價？」，她直言，這次是九二共識，下次就是一國兩制，然後呢？再讓下去，台灣就沒有然後了。
王時齊文末強調，只要台灣還在，觀光業就不會倒。會倒的，只是不長進的業者。而不長進的業者倒了，長進的會留下來、會生出來。「那一口飯，本來就不是靠別人施捨，而是靠自己掙來的」。
相關連結請見：
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱來襲 5縣市明停班課 台南下午停班課
- 台中驚傳地底爆炸 現場濃煙瀰漫
- 蘇芮文有愛心又盡責 「僑愛」不捨好老師
- 養子繼承財產後想認祖歸宗 法官：不可以！
- 青草茶原料農藥殘留 維大力中鏢
- 民進黨創黨卅週年 台中市黨部紀念茶會
- 失能長者就醫行無礙 5區接送補助
- 北韓洪災 10萬人無家可歸
- 中國夫妻假離婚炒房 人行呼籲遏止房產泡沫
- 強颱莫蘭蒂來襲 交通、活動資訊異動一覽
- 軍方明年推週末戰士 後備軍人每月服役兩天
- 蕭敬騰祝福Yuki&林俊傑 率「獅子」出輯0吵架
- 70歲老翁瘋「攝護腺保養」 每月向按摩女報到
- 全國首創 砂石車強制加裝ＧＰＳ
- 觀光業上街遊行 要減稅 討基本工資
- 亞洲挑戰盃》三分命中率1成都不到 台灣男籃連勝遭約旦中斷
- 國際射箭賽首封后 吳亭廷破「繭」而出
- 休眠冷藏 大蒜保存有新法
- 玖壹壹《Oh My God》不再唱 下一站攻高雄巨蛋
- 帶槍上網咖 稱較有安全感
- 雙「螢」伴野薑花 新化國家植物園攬客
- 不關心小孩 名醫爭養敗訴
- 一進門就沒訊號！ 竹北東平里民怨聲連連
- 《小檔案》幾米繪本故事 打造童趣觀光巴
- 他89歲仍每天賣冰棒養家 網友集資800萬讓他退休
- 莫蘭蒂來襲！讓學生安心過節 嘉縣9學校停課
- 因颱取消國道西部高乘載措施？ 高公局明宣佈
- 地價稅漲11.39％ 一般戶約增970元
- 礁溪中秋盪鞦韆 長輩、女士首度挑戰
- 世界盃女子棒球賽╱黃巧芸、沈嘉玟 入選最佳11人
- 中職 Live》林威助「一球擊命」滿貫砲 中止義大五連勝
- 處理心肌梗塞 醫師；心導管經皮介入術逐漸取代血栓溶解劑
- 台經院︰景氣翻揚要等2018年
- 酒駕罰12萬繳不出 寧住「惡靈古堡」躲警
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 共振擾民 台六十四線 將取締20噸以上大貨車
- 蘭嶼入夜大停電 居民夜不成眠
- 聲援民選村官林祖戀 烏坎村遭公安封鎖夜襲
- 中秋連假遇颱風 公路總局推多項應變措施
- 李安技術卓越 領IBC最大獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：客源變成政府義務？ 王時齊酸「神邏輯」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分