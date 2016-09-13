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客源變成政府義務？ 王時齊酸「神邏輯」

百萬觀光產業自救會大遊行12日下午登場，抗議民眾手持各式標語表達訴求。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-13  23:56

〔即時新聞／綜合報導〕部分觀光旅遊業者在12日舉辦「912百萬觀光產業自救大遊行」，上街抗議中客縮減的情況，引發社會議論。針對此事，媒體人王時齊就酸說，客源不是靠自己的競爭力爭取而來，不是靠市場的供需來決定，而是政府的義務，「這神邏輯如果成立，商學院的教科書都要全部改寫 」。

王時齊13日在《奇摩》「政事觀察站」發文，質疑「觀光業上街頭感動了誰？」，她表示，觀光業者的這場遊行讓人無法理解，更難以令人同情。王時齊解釋，阻擋中客來台的不是台灣政府，而是中國政府，應該要去向北京抗議才對，但業者敢去抗議北京嗎？「別說抗議北京不敢，不出來遊行恐怕也是不敢，對岸的老大哥正默默在點名呢！ 」

王時齊更酸說，其實要生存要飯吃，這口號喊得太隱晦了，讓人聽不懂，這群業者的真心話應該是：「政府應該承認九二共識，順了中國的心意，拍了中國的馬屁，他們就會把觀光客放過來，我們才有錢賺。」

王時齊強調：「拚觀光，怎可拿政治做代價？」，她直言，這次是九二共識，下次就是一國兩制，然後呢？再讓下去，台灣就沒有然後了。

王時齊文末強調，只要台灣還在，觀光業就不會倒。會倒的，只是不長進的業者。而不長進的業者倒了，長進的會留下來、會生出來。「那一口飯，本來就不是靠別人施捨，而是靠自己掙來的」。

相關連結請見：

觀光業上街頭感動了誰？

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相關關鍵字： 912大遊行 王時齊 觀光 觀光業
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