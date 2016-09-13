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錯開罰單高達29萬件 監院糾正公路總局

2016-09-13  19:30

〔記者林良昇／台北報導〕交通部公路總局今年3月間，針對汽燃費經催繳仍逾期未繳的機車車主錯開罰單，高達29.1萬件，相關撤銷及退費作業所須金額，經監察院估算總計耗費公帑約703.5萬元，監察院今通過糾正案，糾正公路總局。

監委楊美鈴調查發現，公路總局今年3月間寄發的101年期機車汽燃費烏龍罰單，原初估約有15.3萬件，處分書除以寄發方式通知機車車主繳納罰鍰，尚有部分101年期機車汽燃費處分書是臨櫃裁決時開立，數量約有13.8萬件，因亦未依公路法辦理2次通知，故須一併辦理退費，合計高達29.1萬件。

相關撤銷及退費作業所須金額，經監察院重新估算，總計耗費公帑約703.5萬元，監委表示，公路總局作業疏失除導致公帑無謂浪費，亦影響政府執法形象，顯有違失；因此監察院通過糾正案糾正公路總局。

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  • 交通部公路總局今年3月間，針對汽燃費經催繳仍逾期未繳的機車車主錯開罰單，高達29.1萬件，監察院今通過糾正案。（資料照，記者劉信德攝）

    交通部公路總局今年3月間，針對汽燃費經催繳仍逾期未繳的機車車主錯開罰單，高達29.1萬件，監察院今通過糾正案。（資料照，記者劉信德攝）

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