視察中央災變中心 林全：注意中秋大潮

行政院長林全（右）赴中央災害應變中心聆聽颱風會報。與內政部長葉俊榮討論。（記者陳薏云攝）

2016-09-13 19:36

〔記者陳薏云／新北報導〕強颱莫蘭蒂颱風步步逼近，行政院長林全今結束立法院施政總質詢後，前往新店區中央災害應變中心坐鎮視察，聆聽院長會報。林全表示：「此次颱風雖沒有直衝台灣本島，但也明顯影響南部地區，不能掉以輕心。」並表示遇中秋大潮，沿岸低窪地區更要特別注意。

農委會水保局於今日15時30分發布36條土石流潛勢溪流黃色警戒，分布於屏東等3縣市4鄉鎮17村里。內政部長葉俊榮指示，應立即預防性疏散附近居民，以免造成危險。

由於莫蘭蒂颱風將從南邊低窪地區掠過，經濟部水利署已完成全臺大型移動式抽水機927部整備，855部由各縣市自行統籌調度，全面因應淹水災情。

消防署目前已於台東縣、高雄市預防性撤離共21名民眾，另易形成孤島地區3處：臺東縣利稻部落、高雄市勤和、復興里、梅山地區，也將持續進行撤離疏散，並配置衛星電話，掌握災情。

國防部則於花蓮、臺東、台南市、高雄市及屏東縣等5縣市，規劃安置鄉民營區計28處，可收容1萬2402人，並協助疏散山區居民。

林全到場聆聽會報，也勉勵各部會：「面臨這幾天辛苦工作相當感謝，努力能讓民眾得到安全保護」並表示此次颱風雖未直衝台灣本島，「但也明顯影響南部地區，不能掉以輕心」，其中最令人擔心的，就是遇到中秋節，與漲潮結合，恐會對沿海低窪地區造成災情。會後林全一一與各單位握手，期勉一起度過颱風危機。