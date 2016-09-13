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亞洲矽谷遭批抄襲 林全：並非一成不變

2016-09-13  20:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委江啟臣今（13）日在立法院總質詢時表示，國發會日前提出的亞洲矽谷發展草案屢遭質疑抄襲，有「舊瓶裝新酒」之嫌，對此，行政院長林全表示，還是有許多新增的內容，並非一成不變。

綜合媒體報導，江啟臣表示，今年1月7日行政院通過的「推動創新創業 帶動台灣產業轉型」計畫與亞洲矽股計畫，部分圖片幾乎完全一樣，疑似有抄襲之嫌。

對此，林全表示，亞洲矽股計畫新增了許多內容，並非一成不變，很多計畫本來就是過去政策的持續執行，「已經在推動的政策，根據過去的基礎，若值得繼續，我們不會完全放棄。」

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  • 林全表示，亞洲矽股計畫有新增許多內容，並非一成不變。（資料照，記者方賓照攝）

    林全表示，亞洲矽股計畫有新增許多內容，並非一成不變。（資料照，記者方賓照攝）

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