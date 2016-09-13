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反映成本 台北第二殯儀館新建大樓使用費擬漲1.2倍

2016-09-13  20:04

〔記者張凱翔／台北報導〕北市府發佈「臺北市市立殯葬設施及服務收費標準」修正草案，擬定民國105年後啟用的禮廳，將依現行價格的1.2倍收費，以「反映成本」。北市殯葬處表示，目前只有年底將啟用的第二殯儀館新建大樓會受調漲影響。

台北市殯葬處表示，禮廳收費高低會依禮廳大小、使用日期而定，大小分為甲乙丙丁4種等級，使用日期會依熱門程度分為原價日、減價日、加價日三種。第二殯儀館新建大樓共有3間乙級禮廳、8間丙級禮廳；舊版乙級禮廳價目依原價、減價、加價日分別為750元、375元、1500元，丙級禮廳價目分別為600元、300元、1200元，若新草案於台北市議會通過，使用禮廳的價格將會是舊版的1.2倍。

殯葬處長黃雯婷表示，殯葬設施價格調漲是為反映成本，但為避免影響層面過廣，僅擬調漲新建禮廳的使用費。

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  • 若「臺北市市立殯葬設施及服務收費標準」修正草案於台北市議會通過，第二殯儀館新建大樓啟用後禮廳收費將調漲一‧二倍。（記者張凱翔攝）

    若「臺北市市立殯葬設施及服務收費標準」修正草案於台北市議會通過，第二殯儀館新建大樓啟用後禮廳收費將調漲一‧二倍。（記者張凱翔攝）

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相關關鍵字： 使用費 成本 殯儀館 禮廳 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準 調漲
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標題：反映成本 台北第二殯儀館新建大樓使用費擬漲1.2倍


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