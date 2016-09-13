復航澎湖空難天氣報告違失 監院糾正

復興GE222澎湖空難事件造成48人死亡、10人輕重傷，監察院調查，認定交通部民航局及國防部空軍司令部對於軍民合用機場氣象資料提供、進場階段資料更新等作業均有違失，監察院今對民航局、空軍司令部提出糾正。（資料照、記者劉禹慶攝）

2016-09-13 18:20

〔記者林良昇／台北報導〕復興GE222澎湖空難事件造成48人死亡、10人輕重傷，監察院調查，認定交通部民航局及國防部空軍司令部對於軍民合用機場氣象資料提供、進場階段資料更新等作業均有違失，監察院今對民航局、空軍司令部提出糾正，並要求議處相關失職人員。

監委方萬富、仉桂美及楊美鈴調查「復興GE222澎湖空難事件」指出，空軍司令部空軍氣象聯隊第七基地天氣中心於降雨未明顯終了時，即倍增跑道降落能見度，未密切注意天氣急速轉壞時，立即編報特別天氣報告；民航局所屬馬公塔台又未能於民航機最後進場階段，落實更新轉壞能見度的數據，均有違失，提案糾正交通部民用航空局及國防部空軍司令部並要求議處失職人員。

糾正案文指出，馬公機場為軍民合用機場，依民航局與空軍司令部雙方協議，但該協議未慮及進駐期間戰備解除狀況，仍將使用跑道交由高勤官決定，未盡周延，且雙方未正視馬公機場氣象資料供應方式，有無法提供航管人員即時查詢及提升「終端資料自動廣播服務」播報服務效率及品質等問題，均未積極檢討改進。

糾正案文表示，馬公塔台已由自動氣象觀測系統發現跑道視程數據的變化，卻以該數據之變化有疑慮，未能於民航機最後進場階段落實更新資料，也顯有失當。

此外，依空軍氣象勤務手冊規定，轉壞的特別天氣報告，應在觀測後立即編報供應；轉好的特別天氣報告，應在降雨明顯終了或顯著中斷時，始得供應，但相關單位未隨時密切注意天氣演變狀況，致惡劣天氣轉變至最低起降標準時，未能立即通報塔台轉知駕駛員因應，顯有違失。