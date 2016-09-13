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爭取台中工業區免繳回饋金 議員槓上林佳龍

國民黨台中市議員黃馨慧、楊正中、李中（由左至右）抨擊市長林佳龍無能，要求市府停收山坡地回饋金。（記者張菁雅攝）

2016-09-13  18:46

〔記者張菁雅／台中報導〕台中工業區位於山坡地，廠商開發必須繳交回饋金而影響投資意願，國民黨市議員楊正中今天指出，南投、桃園都廢除回饋金制度，為何台中市不能，分明是市長林佳龍無能。林佳龍則反駁，政府不能帶頭違法，市府會向農委會爭取台中工業區免除回饋金。

「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」在102年修正後，台中工業區廠商若有開發行為必須繳納回饋金，引起廠商不滿，農業局長王俊雄今天應議會要求，專案報告台中市已開發工業區山坡地開發利用回饋金繳交情形。

王俊雄表示，山坡地開發利用回饋金計算為水土保持計畫面積乘公告土地現值6%至12%，為減輕廠商負擔，市府去年11月調整比例，從8%降為6%，較其他縣市8%至10%來得低；另外，行政院正研議修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，市府將爭取朝已開發工業區免收回饋金的方向處理。而自102年至今年8月底，台中市合計繳交約4億元回饋金，進入林務局的造林基金專戶，林務局則核撥市府約1%金額作林政業務使用。

楊正中質詢時表示，市府配合中央的惡法，造成台中市建設停滯，南投、桃園都能廢止收回饋金，為何台中市不能？這是「林佳龍無能」。

林佳龍不等楊正中講完，立即站起來回嗆，政府要依法行政，應建立模範，不能帶頭違法，「議員在議事堂講話要負責，不要超過頭了」。

議員黃馨慧、劉士州、何文海、李中、邱素貞也要求市府向中央爭取修法，否則台中工業區廠商若要投資，回饋金高達數百萬元，負擔太大。

林佳龍緩和情緒後表示，山地開發應該對水土保持盡一份責任，但台中市工業區已開發完成，再徵收第二次回饋金，顯然不合理，更何況業者新增建更有效率且符合環保概念的廠房，有助於環境保育，市府會向農委會爭取台中工業區免除回饋金，讓法令更合理公平；至於部分縣市廢除回饋金制度，已被農委會裁定違法，並遭監察院糾正。

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  • 台中市長林佳龍遭市議員抨擊無能，立即起身回嗆。（記者張菁雅攝）

    台中市長林佳龍遭市議員抨擊無能，立即起身回嗆。（記者張菁雅攝）

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