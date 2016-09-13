新任國安會諮委 曾追回拉法葉案非法佣金

2016-09-13 17:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府今天宣布林良蓉律師接任國安會諮詢委員，總統府發言人黃重諺表示，林良蓉在擔任最高法院檢察署拉法葉艦軍購弊案特別調查小組檢察官期間，負責辦理國際司法互助，向瑞士、法國等國家交涉，追回數千萬美元非法佣金。

黃重諺表示，林良蓉獲邀擔任國家安全會議諮詢委員，主要是為了借重她在國際經貿法規、經貿談判及國際司法上的專長，來襄理國家安全會議相關業務。林良蓉已經在9月12日就任。

林良蓉1969年出生，美國哥倫比亞大學法學碩士、東吳大學法學碩士，台大法律系畢業。專長領域為國際經貿法、涉外商務訴訟、白領犯罪訴訟等。歷任台北、桃園、雲林地方檢察署檢察官、最高法院檢察署拉法葉軍購弊案特別調查小組檢察官、調經濟部經貿談判代表辦公室法律顧問、國際組織WTO法律諮詢中心（ACWL）律師、常在國際法律事務所律師等。

任職經濟部經貿談判代表辦公室法律顧問時，也多次代表國家出席WTO爭端解決、反傾銷、智慧財產權等議題談判，並曾主辦台灣與美、日在WTO聯合控告歐盟對資訊科技產品課稅案（EC-IT Products），獲得勝訴。

林良蓉是第一位獲得法務部挑選派駐經貿談判代表辦公室檢察官，也是唯一獲得選任為WTO法律諮詢中心律師的台灣律師。