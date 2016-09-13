莫蘭蒂威脅 林全18時視察中央災變中心

2016-09-13 17:39

〔記者陳薏云／新北報導〕強颱莫蘭蒂颱風步步逼近，行政院長林全今結束立法院施政總質詢後，稍後晚間6時將會前往新店區中央災害應變中心坐鎮視察，了解各部會防颱準備狀況。

林全也在臉書發文提醒，「颱風即將來襲，請大家做好防颱準備，並嚴防豪大雨及漲潮帶來的水患」另更特別提醒花蓮、台東（蘭嶼、綠島）、屏東（小琉球）、高雄、澎湖的朋友嚴加戒備，山區及土石流警戒區也請注意安全，希望能將災害降到最低。