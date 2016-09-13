| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂來襲 台鐵東部幹線、南迴線等停駛 莫蘭蒂來襲 全台發布雨量警戒 北北基 明日正常上班上課 花蓮秀林鄉西寶、和平國小 今晚停班停課 高雄大學明天停課 高市明是否停班課21點前宣布 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 政治

莫蘭蒂威脅 林全18時視察中央災變中心

2016-09-13  17:39

〔記者陳薏云／新北報導〕強颱莫蘭蒂颱風步步逼近，行政院長林全今結束立法院施政總質詢後，稍後晚間6時將會前往新店區中央災害應變中心坐鎮視察，了解各部會防颱準備狀況。

林全也在臉書發文提醒，「颱風即將來襲，請大家做好防颱準備，並嚴防豪大雨及漲潮帶來的水患」另更特別提醒花蓮、台東（蘭嶼、綠島）、屏東（小琉球）、高雄、澎湖的朋友嚴加戒備，山區及土石流警戒區也請注意安全，希望能將災害降到最低。

廣告
  • 林全臉書發文，提醒民眾注意防颱措施。（記者陳薏云翻攝）

    林全臉書發文，提醒民眾注意防颱措施。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央災害應變中心 林全 災變中心 莫蘭蒂
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：莫蘭蒂威脅 林全18時視察中央災變中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.