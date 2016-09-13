快訊莫蘭蒂來襲 台鐵東部幹線、南迴線等停駛 莫蘭蒂來襲 全台發布雨量警戒 北北基 明日正常上班上課 花蓮秀林鄉西寶、和平國小 今晚停班停課 高雄大學明天停課 高市明是否停班課21點前宣布 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
莫蘭蒂威脅 林全18時視察中央災變中心
2016-09-13 17:39
〔記者陳薏云／新北報導〕強颱莫蘭蒂颱風步步逼近，行政院長林全今結束立法院施政總質詢後，稍後晚間6時將會前往新店區中央災害應變中心坐鎮視察，了解各部會防颱準備狀況。
林全也在臉書發文提醒，「颱風即將來襲，請大家做好防颱準備，並嚴防豪大雨及漲潮帶來的水患」另更特別提醒花蓮、台東（蘭嶼、綠島）、屏東（小琉球）、高雄、澎湖的朋友嚴加戒備，山區及土石流警戒區也請注意安全，希望能將災害降到最低。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 《天下》公布首長滿意度 第1名是他
- 輪當主管、新設委員...段宜康轟央廣量身加薪
- 勇虎戰車墜溪事故 監院啟動調查
- 柯說房屋稅暴增「太奇怪」 郝辦又生氣了…
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 浩角金鐘主持搭檔憲哥 心情像《屍速列車》
- 口足畫家高淑專 義賣畫作助殘
- 日職》「超變革」加速 阪神鎖定陽岱鋼
- 淡水民權路聯結車爆胎自撞 釀車流回堵
- 天下雜誌評定，中市社福力全國第一
- 日科學家發現 大地震疑與月球引力有關
- 年金改革爭議續燒 全教產：加稅以建立國民年金
- 強颱未到水管先爆！ 桃機又傳淹水
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 觀光業上街遊行 要減稅 討基本工資
- Lily Aldridge上陣寶格麗紐約迎新人
- 紙廠工安意外 2人遭變壓器電擊
- SBL》「喜樂弟」包提傑2年約情定富邦勇士 目標直指總冠軍
- 〈親子會客室〉你怎麼對孩子 孩子就怎麼對你
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉天呀，ＮＣＣ公然恐嚇媒體！？
- 自由廣場》一個導遊領隊之啼笑皆非
- 內科夾層違建限期補照 遲不改善明年起強拆
- 伍雷納尬贏前田 差一人次就完封
- 屋頂還沒修好 台東香蘭災民準備依親
- 338隊參賽創新高 永信杯24日開戰
- 桃機被爆工程瑕疵 滑行道施工有問題未來恐裂開
- 觀景台修復 下湖口濕地賞鳥囉
- 賺匯差還想騙本金 婦竟稱自己患了這種病
- 不畏強颱 寶山鄉中秋晚會14日照辦
- 電信員工平均時薪15元？ 南市開罰業者4萬元
- 救少子化 台大領軍衝教育新南向
- 指賴素如帳冊藏海外 壹週刊判賠110萬確定
- 這高職校長好神 土地公托夢請他幫忙修廟
- 黃子佼化敵為搭檔 想和吳宗憲開節目
- 王麗雅花招多 秀翹臀之餘「長輩」好像也升級
- 劉梓潔／我媽叫我寶貝
- 「SEVENTEEN」勝寬撞臉王仁甫 喊話想見前輩
- 證券行情表、證券表格
- 情牽7年論及婚嫁 女婿殺愛女2老心痛
- 捷運松山新店線異常 小南門站到中山站單線營運
- 「寒士慶中秋」 40人送履歷找工作
- 中客醫美減 健檢小增 產業界：看好新南向
- （影音）世界那麼暗 詹森淮大膽摸黑找初心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：莫蘭蒂威脅 林全18時視察中央災變中心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分