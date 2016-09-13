是否支持達賴來台 外交部：當然歡迎 但要審慎

2016-09-13 17:18

［記者陳鈺馥／台北報導］時代力量立委林昶佐日前到印度拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛，力邀達賴喇嘛明年訪台。對於達賴喇嘛來台一事，外交部長李大維今備詢時表示，「當然歡迎他來，真正決定要來時，要很審慎。」

時代力量立委徐永明今日質詢時問及，達賴喇嘛曾於2008年、2012年受邀來台，但簽證遭拒，現在政府態度為何？

外交部長李大維先說，達賴喇嘛年事已高，未有訪問亞洲計畫，願意來台政府會有周全的回應，「等那個時候再來研究！」

對此回答徐永明表示不滿，進一步追問行政部門對達賴喇嘛來台的態度，李大維又說，很欽佩達賴喇嘛，當然很歡迎他來，但真正決定要來，政府要很審慎；行政院長林全則接著說，這代表目前看法。