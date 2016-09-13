邱毅批柯文哲「人一綠就腦殘」 反遭網友神打臉

邱毅在臉書發文，寫道「台灣有句俗話：人一綠，就腦殘」，遭網友打臉偷梗。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-13 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕「人一綠，就腦殘」是台灣俗語？等等...類似的話好像在哪裡看過欸！

國民黨前立委邱毅昨日在臉書發文，一開頭便寫道「在台灣，有句民間流行的俗語：『人一綠，就腦殘』」，痛批柯文哲在未從政前，就被同事認定是精神錯亂的腦殘，後來因為太陽花讓台灣感染了「腦殘超流感」，才能當選台北市長。

有網友隨及將該篇臉書文章轉貼到PTT八卦板，引來鄉民一片譏嘲聲，有網友就打臉回說「這個梗在網路上講多久了？原文是『人一藍，腦就殘』，你現在照抄偷梗還說是俗話，結果畫虎不成反類犬，不覺得沒押韻很奇怪嗎XDDDD」，其他網友也紛紛留言笑道「你也想個新的好不好...」、「有人會信？連押韻都沒有」。