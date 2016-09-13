增稅挹助年金 台教正義盟批全教產「只想割別人的肉」
〔記者林曉雲／台北報導〕年金改革爭議延燒，教師團體之間主張不同而針鋒相對，台灣教育轉型正義聯盟今天下午發出聲明，發起人新北市三民高中老師張文隆表示，對於全國教育產業總工會（全教產）主張增加稅收作為大國民年金的財源，請全教產自己先吐出一些，譬如退休金比照一般所得繳交所得稅、退休軍公教人員子女教育補助取消…這樣人家才會服氣，不要只想割別人的肉，自己卻連根汗毛都不願意犧牲。
張文隆表示，對於全教產主張，已退休者不用補繳、新制教師退休年金不應再改，這只是讓人看到其貪婪的一面。其所言新制教師退休年金沒有過高，他質疑：「一個公校教師如果到退休前幾年，仍只月繳4067元的退撫基金（碩士學位從2136元繳至4067元），但做滿25年退休後，一個月能拿48415元月退俸。」這叫退休年金沒有過高？現今社會去哪裡找到如此「高又安全」的報酬率，敬請全教產指點迷津。
張文隆指出，全教產又主張，政府應該為各類別人民建構適足的年金制度，讓參加國家年金制度的所有退休國民生活不虞匱乏，均可按月領取相當於主計總處公布的台灣省平均每人月消費支出1萬9千元，以保障國人退休後起碼之最低生活水平。…並由政府負起最後支付保證責任。
張文隆質疑，全教產所指「適足的年金制度」為何？軍公教的適足年金和工農大眾的適足年金為何差距如此之大？而全教產主張「由政府負起最後支付保證責任」，更是債留子孫，要後代子孫為上一代人收拾爛攤子。
張文隆表示，全教產更主張，為籌措財源，有必要應該增加稅收，遺產稅、贈與稅、資本利得課稅，政府針對之前相關減稅作為予以檢討，重新增加課稅，作為大國民年金的財源。對此，聯盟表達贊成。但請全教產自己先吐出一些，譬如退休金比照一般所得繳交所得稅、退休軍公教人員子女教育補助取消…這樣人家才會服氣。不要只想割別人的肉，自己卻連根汗毛都不願意犧牲。
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標題：增稅挹助年金 台教正義盟批全教產「只想割別人的肉」
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