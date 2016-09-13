精簡外館？ 外交部：須從戰略層面考量

2016-09-13 16:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕媒體報導我國駐外館處數量規模龐大，虛耗國家資源，甚至有外交高層表示「砍30個都沒問題」。針對精簡駐外館處一事，外交部今下午回應表示，館處的設置與精簡要從外交戰略層面考量，一貫依據外交戰略、資源配置與效能等面向，務實檢討。

我國目前駐外館處計有117個，媒體點名五大洲的30餘個駐外館處，指出這些館處因功能不彰或進展有限，已被列為檢討目標。其中包括指出駐利比亞辦事處是蚊子館、駐橫濱辦事處功能不大與駐法蘭克福辦事處只有接送機功能等等。

檢討外館設置問題已非新鮮事，媒體與監察院於2012年時即質疑過我國駐外館處過多，當時為國民黨執政，民進黨立委蕭美琴認為外館不是「多就好」，曾建議應全面檢討；時任國民黨立委林郁方在談論我駐橫濱辦事處時，則認為裁撤辦事處，會被解讀為馬政府在給日本下馬威，因此他主張一動不如一靜。

2012年時為118個館處，至今仍維持117個館處的規模，外交部是否會研議精簡，以使外交資源有效分配？外交部下午回應表示，我國外交處境特殊，館處設置及精簡一定要從外交戰略層面考量。另外，當前政府財政困難，且外交資源並非無限，在外館設置上必須重視資源有效配置，促使每一館處發揮效能。外交部一貫依據外交戰略、資源配置及效能等各個面向，「務實」檢討外館配置，以強化外交戰力。