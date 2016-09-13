蔡丁貴：選擇坐牢 就是為了宣揚獨立建國

2016-09-13 16:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴今天表示，選擇坐牢，就是要宣揚台獨理念，推翻現在還存在的中華民國流亡政府殖民體制。

2013年8月3日，自由台灣黨主席蔡丁貴因抗議馬英九政府追加核四預算，在立法院率眾衝撞，和警察發生推擠，遭高等法院以妨礙公務為名，判拘易30天，可易科3萬元的罰金，不過，蔡丁貴拒絕，選擇坐牢。

由於蔡丁貴預計在中秋節後服刑，今天則到台中市與支持者話別，並將於9月18日到立法院公投盟基地與支持者分享入獄前的理念。

他表示，自己選擇坐牢，是為了要宣揚獨立建國的理念，他更強調，不是蔡英文政府判他坐牢，而是中華民國流亡政府殖民體制判他坐牢。

蔡丁貴強調，他們以為他會繳錢就沒事了，但是自由台灣黨就是要推翻中華民國流亡政府，若是繳錢，無法體現推翻中華民國流亡政府的決心，因此他選擇坐牢。

蔡丁貴表示，這個判決是政治判決，過去八年他前往立法院去抗爭，都是因為政治，現在雖是民進黨的蔡英文執政，但過去8年都是馬英九執政，馬英九的執政都是在糟蹋、壓迫台灣人民，若不出聲反抗，國際上都以為台灣人民在支持馬英九的政策，因此他選擇坐牢。

除了台北立法院的案件，蔡丁貴在2014年2月22率眾至台南市湯德章紀念公園拉倒孫文銅像，被判拘役40天。

蔡丁貴表示，因為現在是民進黨執政，未來抗爭的方式，不能用衝撞的方式，因此思考用坐牢的方式來表達理念，有任何判刑，就選擇坐牢，就是提醒台灣社會大眾，台灣人民還是受到中華民國台灣流亡政府殖民體制的壓迫。

相關影音