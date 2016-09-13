黨處會玻璃被砸 林全：會檢討保全及安全

2016-09-13 16:08

［記者陳鈺馥／台北報導］不當黨產處理委員會今日上午11點左右，辦公室大樓門口玻璃遭不明人士砸毀。時代力量立委徐永明今日質詢行政院長林全時指出，黨處會完全未編列保全預算。

對此，林全則表示， 初步了解該大樓是不當黨產處理委員與國發會共用，應該共同分擔保全費用才對，會調查清楚犯案人員，保全及安全部分會來檢討。

此外，徐永明也認為，行政院應該重啟前行政院長謝長廷任內，設立調查小組清查黨職併公職情況，讓年金改革得以落實。

徐永明說，連戰擔任民眾服務社主任黨職年資3年8個月、胡志強學生時代在英國擔任民眾聯絡員，黨職年資10年、吳伯雄擔任民眾服務社主任的黨職年資，則為2年1個月，這些都應該清查。

林全指出，這部分會努力來了解，詳細內容能調查就來調查。

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