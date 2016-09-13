《天下》公布蔡英文滿意度調查 51.8％民眾滿意
2016-09-13 15:44
《天下雜誌》針對蔡英文上任後施政滿意度進行調查，結果顯示滿意民眾達51.8%，不滿意者則有40.7%。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文執政已超過百日，《天下雜誌》針對「施政滿意度」調查，近1萬5000名受訪民眾中，51.8%民眾表示滿意，40.7%表示不滿意。
《天下雜誌》首度針對蔡英文上任後施政滿意度進行調查，結果顯示滿意民眾達51.8%，不滿意者則有40.7%，7.4%為不知道、拒答。進一步以區域區分後發現，中南部民眾對蔡英文的滿意度高於北部，對蔡英文執政表現滿意度最高的縣市為雲林縣，達到60.8%，其次分別為台南市59.5%、宜蘭縣58.8%、嘉義市58.5%以及澎湖縣58.4%。
《天下雜誌》也針對跨縣市首長施政聲望進行調查，高雄市長陳菊以滿意民眾24.2%奪冠，其次分別為賴清德15%、柯文哲7.6%、朱立倫7.5％、林佳龍4%。其中陳菊雖身為高雄市長，卻能包含新北、台中、台北民眾的支持，支持陳菊的民眾中，新北以16.3%位居第二，其次是台中13.1%、台北12%
另外值得一提的是，支持柯文哲的民眾比例最高的竟然是新北市民，達到19.3%排名首位，比台北市民的18.8%還高。
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