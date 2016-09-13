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頭城行政區用地讓售案通過 代表會將成立監督小組

2016-09-13  16:07

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮民代表會今天召開臨時會，以5比3的票數，表決通過行政區用地，讓售中華郵政案，代表會也將成立監督小組，監督公所對販賣所得的運用，鎮長曹乾順表示，很高興該案通過，將全力配合監督小組的監督；代表蔡財丁表示，對通過結果失望，不排除號召鎮民抗議。

公所將讓售的行政區用地約605坪，位於新建立的公所旁，由於代表蔡財丁、楊碧村等人的反對，及議員蔡文益曾帶領鎮民前往臨時代表會抗議，該案於上個會期遭到代表會保留，要求公所提出明確說明，與地方充分溝通。

今天的臨時代表會，公所準備資料向代表們說明該案，但蔡財丁等人還是反對賣鎮產，拒絕同意通過讓售案，蔡財丁表示，公所要賣鎮產，卻沒有提出如何運用販賣所得的明確計畫，通過讓售案，不排除號召鎮民抗議。

代表林詩穎則表示，通過讓售案符合大部分鎮民的期待，未來代表會將成立監督小組，要求鎮公所在販賣所得的使用上，不許任意或突發性的情形，必需經代表會的同意。

讓售案通過後，曹乾順走下台，向代表們握手致意，他表示，讓售案經代表會通過後，公所才能開始跟郵局議價，然後規劃該如何運用販賣所得，如果代表會不同意，該案根本無法進行。

曹乾順說，未來讓售案的販賣所得，公所會接受監督小組的監督，並規劃用於頭城鎮相關的公共設施，例如重整老舊的頭城商場等，經費的使用會透明公開，讓所有鎮民放心。

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  • 位於新頭城鎮公所旁的行政區用地，今天經鎮民代表會通過，讓售給中華郵政。（記者林敬倫攝）

    位於新頭城鎮公所旁的行政區用地，今天經鎮民代表會通過，讓售給中華郵政。（記者林敬倫攝）

  • 代表會今天不記名投票表決。（記者林敬倫攝）

    代表會今天不記名投票表決。（記者林敬倫攝）

  • 代表蔡財丁堅決反對行政區用地讓售案，針對通過結果，不排除號召鎮民抗議。（記者林敬倫攝）

    代表蔡財丁堅決反對行政區用地讓售案，針對通過結果，不排除號召鎮民抗議。（記者林敬倫攝）

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