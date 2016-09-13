薄瑞光告別 小英叮嚀：常回來走走

蔡英文總統今接見「美國在台協會」（AIT）主席薄瑞光，蔡英文歡迎薄瑞光日後有機會「能夠常常回來走走」。（中央社）

2016-09-13 15:48

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕蔡英文總統今日接見「美國在台協會」（AIT）主席薄瑞光，蔡英文致詞時表示，美國是我國最重要的戰略夥伴，台美間基於共同價值與共同利益，除在政治、安全、經濟與文化上，存在緊密且特殊的情誼，雙方穩定的關係一直以來，也是亞太地區和平穩定的基石。

蔡總統表示，薄瑞光自2006年2月接任AIT理事主席迄今，超過10年，現在即將卸任，在薄瑞光40多年傑出外交生涯中，有超過12年都貢獻在台美關係上，不只令人佩服與感謝，更珍惜這份友誼，相當歡迎薄瑞光日後有機會「能夠常常回來走走」。

在雙邊經貿關係，總統說，她希望與美國進一步深化經濟夥伴關係，加強雙方在資通訊及其他新興基礎建設產業上的交流與合作。在參與區域經貿整合上，台灣政府已積極推動貿易自由化與產業結構調整，及各項參與「跨太平洋夥伴協定（TPP）」準備工作等。她並感謝美方多次公開表示歡迎台灣加入TPP，也希望美國能以更具體的行動，支持我國加入第二輪協商。

總統進一步表示，台灣也積極與國際接軌，除尋求簽署雙邊自由貿易協定以外，我國也通過了「新南向政策」綱領。希望深化台灣與東協及南亞國家的連結，透過貿易、投資及文化等各層面雙向互惠交流，擴大台灣的發展格局，不僅提升台灣總體競爭力，也為亞太區域穩定發展盡一分心力。

在安全關係方面，總統除感謝美國多年來基於「台灣關係法」、「六項保證」及區域安全的共同利益，持續對台軍售，也表示我國願意持續扮演美國在區域內值得信賴的安全夥伴，以確保區域和平穩定，期待未來能持續強化台美堅實的軍事合作關係。