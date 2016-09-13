薄瑞光告別 小英叮嚀：常回來走走
2016-09-13 15:48
蔡英文總統今接見「美國在台協會」（AIT）主席薄瑞光，蔡英文歡迎薄瑞光日後有機會「能夠常常回來走走」。（中央社）
〔記者鍾麗華 ／台北報導〕蔡英文總統今日接見「美國在台協會」（AIT）主席薄瑞光，蔡英文致詞時表示，美國是我國最重要的戰略夥伴，台美間基於共同價值與共同利益，除在政治、安全、經濟與文化上，存在緊密且特殊的情誼，雙方穩定的關係一直以來，也是亞太地區和平穩定的基石。
蔡總統表示，薄瑞光自2006年2月接任AIT理事主席迄今，超過10年，現在即將卸任，在薄瑞光40多年傑出外交生涯中，有超過12年都貢獻在台美關係上，不只令人佩服與感謝，更珍惜這份友誼，相當歡迎薄瑞光日後有機會「能夠常常回來走走」。
在雙邊經貿關係，總統說，她希望與美國進一步深化經濟夥伴關係，加強雙方在資通訊及其他新興基礎建設產業上的交流與合作。在參與區域經貿整合上，台灣政府已積極推動貿易自由化與產業結構調整，及各項參與「跨太平洋夥伴協定（TPP）」準備工作等。她並感謝美方多次公開表示歡迎台灣加入TPP，也希望美國能以更具體的行動，支持我國加入第二輪協商。
總統進一步表示，台灣也積極與國際接軌，除尋求簽署雙邊自由貿易協定以外，我國也通過了「新南向政策」綱領。希望深化台灣與東協及南亞國家的連結，透過貿易、投資及文化等各層面雙向互惠交流，擴大台灣的發展格局，不僅提升台灣總體競爭力，也為亞太區域穩定發展盡一分心力。
在安全關係方面，總統除感謝美國多年來基於「台灣關係法」、「六項保證」及區域安全的共同利益，持續對台軍售，也表示我國願意持續扮演美國在區域內值得信賴的安全夥伴，以確保區域和平穩定，期待未來能持續強化台美堅實的軍事合作關係。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 《天下》公布首長滿意度 第1名是他
- 薄瑞光告別 小英叮嚀：常回來走走
- 砍內科夾層違建 柯Ｐ今市政會議通過計畫
- 906豪雨雖淹台南 賴神：治水成效不容抹煞
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 調查：屋主棄守 3成願降價求售
- 秦偉被控性侵、斂財 被害女子今出庭說明
- 三井橫濱灣 美式海洋風
- 酒吧起口角互毆 腳踏車當武器
- 338隊參賽創新高 永信杯24日開戰
- 尼龍大廠力鵬：下半年優於上半年
- 陳俊生分手1個月復合?小19歲女友凸肚飄孕味
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 強颱未到水管先爆！ 桃機又傳淹水
- 《慶中秋》3地有敬老金 通霄發鎮民福利金
- 莫蘭蒂海陸警齊發！又有一颱在後恐掃北台
- 楊新公路最後6公里狹路 今動工拓寬
- 花東4大學14日停課 提前放中秋假
- （影音）楊丞琳藏髮2個月 自豪10天不洗都不臭
- 違法八大行業 扁率先斷水電
- 小賈不平等開放性關係 惹火新歡爸萊諾李奇
- 自由廣場》採訪側記「奇景」
- 李英愛11年後復出拍戲 貢獻70坪豪宅
- 蘭嶼下午停班課 綠島下午預警封路
- 新竹縣環保局公布 中秋連假垃圾清運時間
- 貴婦麻將賭場隱身東區豪宅 秋節還送月餅
- 強颱莫蘭蒂來襲 交通、活動資訊異動一覽
- 暖碇路人行道下陷 將重鋪
- 《Closer情迷》 李依瑾大秀脫衣舞技
- 年金改革爭議續燒 全教產：加稅以建立國民年金
- 殺貓出庭被圍毆 陳皓揚問法官「我能提告嗎？」
- 健康充電站-尿失禁衛教講座
- 偷兒還我牛！桃園地景節 表演牛被竊
- 一銀盜領案 北檢今傳撿贓款柯男出庭
- 明知未成年 毒蟲吃國三妹
- 阿中三連發再自清 唱片公司回應「死一次」說法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP legislators urge probe of former museum director
- 每月媒合個位數 北市租屋平台沒成效
- 全縣唯一 竹崎高中開越語課
- 廟會鞭炮燒光她家 婦人求償卻敗訴
- 烏龍派出所200集單行本 獲金氏世界紀錄認證
- 蓮舫國籍風波 她承認仍有中華民國國籍
- 「三颱共舞」是奇觀？ 氣象局回應讓你長知識
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：薄瑞光告別 小英叮嚀：常回來走走
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分