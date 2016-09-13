中央社業配公定價 段宜康：6條稿、影音23萬元
2016-09-13 15:25
〔記者曾韋禎／台北報導〕中央社否認有叫記者發業配文。不過民進黨立委段宜康趕在中央社董事長陳國祥召開新聞發表會前出示廣告委託單指出，4條社稿、2條影音的公定價是23萬元，奬金還由社長樊祥麟親批。
陳國祥下午將召開新書發表會。不只民進黨立委王定宇早上召開記者會抨擊，中央社為虞煥榮專設業務副總監一職，月薪11萬元，虞還身兼3家廣告公司的業主。段宜康下午更在臉書出示廣告委託單與內簽加碼爆料。
段宜康表示，中央社在8月13日發出聲明強調，新聞與廣告絕對分流，絕無業配。然而，他另出示中央社的廣告、專案委託單指出，編採新聞稿由客戶提供資料、受訪人，後由社方採訪後上刊；影音新聞則由社方出機專人訪問，花23萬元就能買到4條社稿與2條影音新聞。他諷刺，是否能請陳國祥在新書發表會上，把「本社從未要求，也不允許記者撰發業配文」再講一次？
段也出示內簽指出，這是中央社社長樊祥麟在今年2月4日批示的，指示今年度的專案行銷獎金，專業部門從7.5%降為7%、業務行銷中心為0.5%，非事業部門從15%增為15.5%，但其中1%由副社長調配。他質疑，這應該是給執行者的獎金，為何瓜分給部門？為什還要給副社長來調配？難怪被迫拉廣告的記者，都沒拿到明文規定比例的奬金。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 《天下》公布首長滿意度 第1名是他
- 薄瑞光告別 小英叮嚀：常回來走走
- 砍內科夾層違建 柯Ｐ今市政會議通過計畫
- 906豪雨雖淹台南 賴神：治水成效不容抹煞
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 調查：屋主棄守 3成願降價求售
- 秦偉被控性侵、斂財 被害女子今出庭說明
- 三井橫濱灣 美式海洋風
- 酒吧起口角互毆 腳踏車當武器
- 338隊參賽創新高 永信杯24日開戰
- 尼龍大廠力鵬：下半年優於上半年
- 陳俊生分手1個月復合?小19歲女友凸肚飄孕味
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 強颱未到水管先爆！ 桃機又傳淹水
- 《慶中秋》3地有敬老金 通霄發鎮民福利金
- 莫蘭蒂海陸警齊發！又有一颱在後恐掃北台
- 楊新公路最後6公里狹路 今動工拓寬
- 花東4大學14日停課 提前放中秋假
- （影音）楊丞琳藏髮2個月 自豪10天不洗都不臭
- 違法八大行業 扁率先斷水電
- 小賈不平等開放性關係 惹火新歡爸萊諾李奇
- 自由廣場》採訪側記「奇景」
- 李英愛11年後復出拍戲 貢獻70坪豪宅
- 蘭嶼下午停班課 綠島下午預警封路
- 新竹縣環保局公布 中秋連假垃圾清運時間
- 貴婦麻將賭場隱身東區豪宅 秋節還送月餅
- 強颱莫蘭蒂來襲 交通、活動資訊異動一覽
- 暖碇路人行道下陷 將重鋪
- 《Closer情迷》 李依瑾大秀脫衣舞技
- 年金改革爭議續燒 全教產：加稅以建立國民年金
- 殺貓出庭被圍毆 陳皓揚問法官「我能提告嗎？」
- 健康充電站-尿失禁衛教講座
- 偷兒還我牛！桃園地景節 表演牛被竊
- 一銀盜領案 北檢今傳撿贓款柯男出庭
- 明知未成年 毒蟲吃國三妹
- 阿中三連發再自清 唱片公司回應「死一次」說法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP legislators urge probe of former museum director
- 每月媒合個位數 北市租屋平台沒成效
- 全縣唯一 竹崎高中開越語課
- 廟會鞭炮燒光她家 婦人求償卻敗訴
- 烏龍派出所200集單行本 獲金氏世界紀錄認證
- 蓮舫國籍風波 她承認仍有中華民國國籍
- 「三颱共舞」是奇觀？ 氣象局回應讓你長知識
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中央社業配公定價 段宜康：6條稿、影音23萬元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分