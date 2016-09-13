中央社業配公定價 段宜康：6條稿、影音23萬元

2016-09-13 15:25

〔記者曾韋禎／台北報導〕中央社否認有叫記者發業配文。不過民進黨立委段宜康趕在中央社董事長陳國祥召開新聞發表會前出示廣告委託單指出，4條社稿、2條影音的公定價是23萬元，奬金還由社長樊祥麟親批。

陳國祥下午將召開新書發表會。不只民進黨立委王定宇早上召開記者會抨擊，中央社為虞煥榮專設業務副總監一職，月薪11萬元，虞還身兼3家廣告公司的業主。段宜康下午更在臉書出示廣告委託單與內簽加碼爆料。

段宜康表示，中央社在8月13日發出聲明強調，新聞與廣告絕對分流，絕無業配。然而，他另出示中央社的廣告、專案委託單指出，編採新聞稿由客戶提供資料、受訪人，後由社方採訪後上刊；影音新聞則由社方出機專人訪問，花23萬元就能買到4條社稿與2條影音新聞。他諷刺，是否能請陳國祥在新書發表會上，把「本社從未要求，也不允許記者撰發業配文」再講一次？

段也出示內簽指出，這是中央社社長樊祥麟在今年2月4日批示的，指示今年度的專案行銷獎金，專業部門從7.5%降為7%、業務行銷中心為0.5%，非事業部門從15%增為15.5%，但其中1%由副社長調配。他質疑，這應該是給執行者的獎金，為何瓜分給部門？為什還要給副社長來調配？難怪被迫拉廣告的記者，都沒拿到明文規定比例的奬金。