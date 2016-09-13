美建議台組「微型潛艦」 廠商：有能力承製

因應中國海軍威脅，美國智庫建議台灣組建「微型潛艦」艦隊。圖為劍龍級潛艦與海軍反潛直升機進行聯合海空反潛作戰操演。（資料照，記者羅添斌攝）

2016-09-13 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕第一屆高雄國際海事船舶暨國防工業展即將展開，為響應新政府「潛艦國造」政策，以及美國智庫「戰略與預算評估中心」（CSBA, Center for Strategic and Budgetary Assessments）提出報告，建議台灣建立大約42艘的「微型潛艦」艦隊，有廠商引進了義大利製的350噸微型（袖珍）潛艦的解剖模型進行展出。

根據《上報》報導，美國智庫「戰略與預算評估中心」所提出的「堅固台灣2.0」報告指出，台灣可以拿出建造8艘大型潛艦所需的一小部分經費，打造一支約42艘「微型潛艦」組成的艦隊，進行游擊戰並提供預警，為部署在移動發射架上的反艦飛彈提供數據，應可有效抵禦中國海軍的侵略。

引進微型潛艦模型的廠商指出，此種潛艦可搭載兩枚重型魚雷，下潛深度可達100公尺以下，技術門檻不高，台灣完全有能力承製。