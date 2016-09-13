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中秋佳節溫暖 民代送愛心

2016-09-13  14:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議員唐碧娥為南市聾啞福利協進會勸募物資，希望讓弱勢朋友溫暖過中秋，聾啞福利協進會也頒發感謝狀，籲請社會多關心。

唐碧娥表示，聾啞朋友們因身體限制，找工作本就不易，近年不景氣更是難上加難，政府雖有身心障礙者職訓專班，幫助效果仍有限，自己從立委時期便很關心弱勢族群，也曾替協會爭取過經費，現在當議員關心也不中斷。

她表示，無穩定工作的聾啞朋友們易陷入生活困境，本著「人飢己飢、人溺己溺」精神，特別勸募生活物資，希望讓聾啞朋友們能溫暖過中秋。

這次善行，包括興濟宮、延隆商行及鳳凰花文化藝術基金會共襄盛舉，募到180包白米及圍巾、手套、毛巾、襪子等禦寒物品，捐給聾啞協會。唐碧娥表示，這些物資並不多，但希望能藉此拋磚引玉，吸引更多人加入愛心公益行列。

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  • 南市議員唐碧娥為南市聾啞福利協進會勸募溫暖物資。（記者洪瑞琴攝）

    南市議員唐碧娥為南市聾啞福利協進會勸募溫暖物資。（記者洪瑞琴攝）

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