| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
怕了莫蘭蒂！ 核三廠降載至30％ 強颱莫蘭蒂來襲 屏東縣宣布明天停班停課 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 政治

勇虎戰車墜溪 監院啟動調查

2016-09-13  15:31

〔記者林良昇／台北報導〕國軍勇虎戰車意外事故及採購相關弊案引起監察院重視，監察院已立案調查今年八月勇虎戰車墜溪案。

監院表示，今年五月間，監院通過國軍戰甲車履帶採購弊案調查報告，發現有結構性、制度性、系統性弊端，因此提案糾正，並在戰車老舊問題，籌建國軍新一代坦克成為現階段國軍建軍備戰重點工作，監院也將相關議題列入今年十一月巡查國防部的重要議題。

廣告
  • 裝甲564旅戰車翻覆，造成4死。（記者黃佳琳攝）

    裝甲564旅戰車翻覆，造成4死。（記者黃佳琳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勇虎戰車 監察院 調查
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：勇虎戰車墜溪 監院啟動調查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.