勇虎戰車墜溪 監院啟動調查

2016-09-13 15:31

〔記者林良昇／台北報導〕國軍勇虎戰車意外事故及採購相關弊案引起監察院重視，監察院已立案調查今年八月勇虎戰車墜溪案。

監院表示，今年五月間，監院通過國軍戰甲車履帶採購弊案調查報告，發現有結構性、制度性、系統性弊端，因此提案糾正，並在戰車老舊問題，籌建國軍新一代坦克成為現階段國軍建軍備戰重點工作，監院也將相關議題列入今年十一月巡查國防部的重要議題。