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《天下》施政聲望之首 陳菊深根高雄、卻獲雙北、台中市民支持

2016-09-13  14:53

〔記者廖千瑩／台北報導〕一般民眾印象中，全台灣哪位縣市長施政表現最好？《天下雜誌》今年也首度針對跨縣市首長的施政聲望進行調查，結果顯示，陳菊、賴清德、柯文哲、朱立倫、林佳龍分佔前5。

根據《天下雜誌》調查，高雄市長陳菊在都會區獲得廣泛的支持，雖然長期經營高雄，卻能獲得包含新北、台中、台北民眾的支持，以24.2%獲選為台灣人民心目中的最佳市長，領先第2名賴清德（15.0%）9.2個百分點。接下來3到5名分別是，柯文哲（7.6%）、朱立倫（7.5％）、林佳龍（4.0%）。

值得一提的是，支持柯文哲的民眾來自新北市的為19.3%，比來自台北市的18.8%略高；而認為朱立倫和林佳龍表現最好者則多來自自己轄內縣市的當地市民。

本項調查於2016年7月13日至8月19日進行，調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上之居民。總成功樣本數為14869位。調查方法是以台閩地區為調查母體進行分層隨機抽樣電話調查，為符合縣市代表性，各縣市需完訪樣本數依縣市人口數，從550至1010個。所有資料依性別、年齡及教育程度進行統計代表性檢定與加權處理。

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  • 根據《天下雜誌》調查，高雄市長陳菊在都會區獲得廣泛的支持，雖然長期經營高雄，卻能獲得包含新北、台中、台北民眾的支持，以24.2%獲選為台灣人民心目中的最佳市長。（資料照，記者簡榮豐攝）

    根據《天下雜誌》調查，高雄市長陳菊在都會區獲得廣泛的支持，雖然長期經營高雄，卻能獲得包含新北、台中、台北民眾的支持，以24.2%獲選為台灣人民心目中的最佳市長。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 天下雜誌 朱立倫 林佳龍 柯文哲 賴清德 陳菊
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