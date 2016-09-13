《天下》施政聲望之首 陳菊深根高雄、卻獲雙北、台中市民支持
2016-09-13 14:53
〔記者廖千瑩／台北報導〕一般民眾印象中，全台灣哪位縣市長施政表現最好？《天下雜誌》今年也首度針對跨縣市首長的施政聲望進行調查，結果顯示，陳菊、賴清德、柯文哲、朱立倫、林佳龍分佔前5。
根據《天下雜誌》調查，高雄市長陳菊在都會區獲得廣泛的支持，雖然長期經營高雄，卻能獲得包含新北、台中、台北民眾的支持，以24.2%獲選為台灣人民心目中的最佳市長，領先第2名賴清德（15.0%）9.2個百分點。接下來3到5名分別是，柯文哲（7.6%）、朱立倫（7.5％）、林佳龍（4.0%）。
值得一提的是，支持柯文哲的民眾來自新北市的為19.3%，比來自台北市的18.8%略高；而認為朱立倫和林佳龍表現最好者則多來自自己轄內縣市的當地市民。
本項調查於2016年7月13日至8月19日進行，調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上之居民。總成功樣本數為14869位。調查方法是以台閩地區為調查母體進行分層隨機抽樣電話調查，為符合縣市代表性，各縣市需完訪樣本數依縣市人口數，從550至1010個。所有資料依性別、年齡及教育程度進行統計代表性檢定與加權處理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 調查：屋主棄守 3成願降價求售
- 秦偉被控性侵、斂財 被害女子今出庭說明
- 三井橫濱灣 美式海洋風
- 酒吧起口角互毆 腳踏車當武器
- 338隊參賽創新高 永信杯24日開戰
- 尼龍大廠力鵬：下半年優於上半年
- 陳俊生分手1個月復合?小19歲女友凸肚飄孕味
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 強颱未到水管先爆！ 桃機又傳淹水
- 《慶中秋》3地有敬老金 通霄發鎮民福利金
- 莫蘭蒂海陸警齊發！又有一颱在後恐掃北台
- 楊新公路最後6公里狹路 今動工拓寬
- 花東4大學14日停課 提前放中秋假
- （影音）楊丞琳藏髮2個月 自豪10天不洗都不臭
- 違法八大行業 扁率先斷水電
- 小賈不平等開放性關係 惹火新歡爸萊諾李奇
- 自由廣場》採訪側記「奇景」
- 李英愛11年後復出拍戲 貢獻70坪豪宅
- 蘭嶼下午停班課 綠島下午預警封路
- 新竹縣環保局公布 中秋連假垃圾清運時間
- 貴婦麻將賭場隱身東區豪宅 秋節還送月餅
- 強颱莫蘭蒂來襲 交通、活動資訊異動一覽
- 暖碇路人行道下陷 將重鋪
- 《Closer情迷》 李依瑾大秀脫衣舞技
- 年金改革爭議續燒 全教產：加稅以建立國民年金
- 殺貓出庭被圍毆 陳皓揚問法官「我能提告嗎？」
- 健康充電站-尿失禁衛教講座
- 偷兒還我牛！桃園地景節 表演牛被竊
- 一銀盜領案 北檢今傳撿贓款柯男出庭
- 明知未成年 毒蟲吃國三妹
- 阿中三連發再自清 唱片公司回應「死一次」說法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP legislators urge probe of former museum director
- 每月媒合個位數 北市租屋平台沒成效
- 全縣唯一 竹崎高中開越語課
- 廟會鞭炮燒光她家 婦人求償卻敗訴
- 烏龍派出所200集單行本 獲金氏世界紀錄認證
- 蓮舫國籍風波 她承認仍有中華民國國籍
- 「三颱共舞」是奇觀？ 氣象局回應讓你長知識
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《天下》施政聲望之首 陳菊深根高雄、卻獲雙北、台中市民支持
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分