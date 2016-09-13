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觀光業遊行「要生存」？ 李茂生神反諷突破盲點

2016-09-13  15:04

〔即時新聞／綜合報導〕觀光旅遊業者昨天舉行「912百萬觀光產業自救大遊行」，抗議中國遊客縮減的狀況，提出包括減免中客來台簽證費、開放中客來台中轉72小時免簽等12項訴求，引發社會爭議。經常評論時事的台大法律系教授李茂生也在臉書發文表示看法。

李茂生今天凌晨的發文諷刺的說，「因為少子化，學校都招生不足，許多學校也迫不得已減少了課程數，將同學集中在一起上課，以免分散選課，進而因人數過少而開不成課。我在許多學校兼課，藉此賺取生活費，而兼課老師通常都是首先被裁員的。現在我生活成了問題，所以決定明天上街頭。叭～叭～，蔡英文下台。誰叫妳不叫父母親多生點！」

李茂生在文末還用日文指出，著名的「邁向頂尖大學計畫」，有助提升台灣高等教育水準之崇高目的，編列的經費也不過5年一期、每期500億元；然而行政院8日提出的觀光業紓困計畫，一口氣就拿出了300億元的優惠貸款，兩相比較顯得不成比例。

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  • 李茂生發文評論912觀光業大遊行。（圖擷取自李茂生臉書）

    李茂生發文評論912觀光業大遊行。（圖擷取自李茂生臉書）

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