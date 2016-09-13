無懼遭砸 不當黨產委員會：查案力道不會減弱

2016-09-13 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產委員會大樓，今天中午11時30分遭人丟擲石塊，砸毀大門玻璃門，目前警方已在追查兩名涉嫌人。不當黨產委員會發言人施錦芳表示，委員會查案的力道不會因此而減弱。

不當黨產委員會大樓今日遭人丟擲石塊，造成大門玻璃被砸碎。綜合媒體報導，不當黨產委員會發言人施錦芳表示，呼籲大家在公眾事務能夠理性對待，歡迎有意見的朋友可以來溝通。對於是否因這次攻擊事件會加強保全，施錦芳因為委員會剛成立，相關的安全設施都還在建置中。

施錦芳表示，案發當時主委顧立雄正在一樓受訪，得知此事並未有太大情緒變化，只要求妥善處理，施錦芳也否認對於主委曾遭受過威脅電話。這次攻擊事件，是否會造成委員會縮減查案力道，施錦芳強調，絕對不會因此事減弱查案力道。

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