| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂來襲 屏東縣宣布明天停班停課 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 政治

後悔參加「912遊行」 導遊感到「被利用了」

2016-09-13  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕不滿中客縮減，中南部觀光業者發動「912百萬觀光產業自救大遊行」，但這場遊行的訴求與動機引發外界諸多質疑，更有與會的導遊驚覺「被利用」，不滿觀光自救會給政府的12項訴求中，「好幾項都在跟政府要錢。」

一名導遊在臉書上開門見山地寫說，「看完送進總統府的陳情書，我對於今天上街頭感到後悔，我深深的覺得自己被利用了。」她提到，此次遊行的訴求沒有主軸，一直都在改變，從一開始的「九二共識蔡英文不要，我要」，改到後來的「要生存，求溫飽」，她則是覺得，在少了政治訴求的情況下可以接受，才決定參加。

她說，原本自救會提出5項訴求，包括讓中轉到其他國家的中客享有72小時免簽、讓國民旅遊卡可以到中南部消費、協助業者培訓東協國家語言導遊等。但在看到今日報載自救會所遞交給政府的訴求中，新增了像是「同意旅遊相關業者放無薪假，政府補貼基本工資。」、「准許「導遊+翻譯」模式接待東南亞旅客。」、「發放國民平日（週一到週五）旅遊消費券，可以增加100萬人次。」

她質疑，為何旅遊業員工放無薪假要政府補貼？電子業或是其他產業怎麼就沒有政府補貼？痛批「所以，誰撐不下去，就放無薪假，然後叫政府給錢嗎？」另外，她也對導遊加翻譯的帶團模式感到不滿，認為既然要這麼做，身為導遊的她當時為何要去學習新語言？「有了翻譯，還要你導遊幹嘛？請個翻譯，是公司花錢還是導遊花錢？」

她坦言，對參與週日遊行的決定感到非常後悔，更透露導遊協會還做了統計資料，以便調查誰有參加。她表示，雖然在一開始對某些訴求不太認同，但在不講政治的情況下覺得可以接受。如今自救會陳情書上的訴求，反而壓迫了他們的生存權，「再次重申這個陳情書，從來沒有在各種討論裡正式公開過。我們都被騙了。」

廣告
  • 中南部觀光業者北上遊行抗議，並向政府遞交12項訴求。（資料照，記者張嘉明攝）

    中南部觀光業者北上遊行抗議，並向政府遞交12項訴求。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 觀光產業自救會所提出之訴求與政府初步回應。

    觀光產業自救會所提出之訴求與政府初步回應。

  • 網友臉書全文。（圖片擷取自網友臉書）

    網友臉書全文。（圖片擷取自網友臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 912大遊行 觀光 觀光業
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：後悔參加「912遊行」 導遊感到「被利用了」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.