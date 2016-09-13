後悔參加「912遊行」 導遊感到「被利用了」
〔即時新聞／綜合報導〕不滿中客縮減，中南部觀光業者發動「912百萬觀光產業自救大遊行」，但這場遊行的訴求與動機引發外界諸多質疑，更有與會的導遊驚覺「被利用」，不滿觀光自救會給政府的12項訴求中，「好幾項都在跟政府要錢。」
一名導遊在臉書上開門見山地寫說，「看完送進總統府的陳情書，我對於今天上街頭感到後悔，我深深的覺得自己被利用了。」她提到，此次遊行的訴求沒有主軸，一直都在改變，從一開始的「九二共識蔡英文不要，我要」，改到後來的「要生存，求溫飽」，她則是覺得，在少了政治訴求的情況下可以接受，才決定參加。
她說，原本自救會提出5項訴求，包括讓中轉到其他國家的中客享有72小時免簽、讓國民旅遊卡可以到中南部消費、協助業者培訓東協國家語言導遊等。但在看到今日報載自救會所遞交給政府的訴求中，新增了像是「同意旅遊相關業者放無薪假，政府補貼基本工資。」、「准許「導遊+翻譯」模式接待東南亞旅客。」、「發放國民平日（週一到週五）旅遊消費券，可以增加100萬人次。」
她質疑，為何旅遊業員工放無薪假要政府補貼？電子業或是其他產業怎麼就沒有政府補貼？痛批「所以，誰撐不下去，就放無薪假，然後叫政府給錢嗎？」另外，她也對導遊加翻譯的帶團模式感到不滿，認為既然要這麼做，身為導遊的她當時為何要去學習新語言？「有了翻譯，還要你導遊幹嘛？請個翻譯，是公司花錢還是導遊花錢？」
她坦言，對參與週日遊行的決定感到非常後悔，更透露導遊協會還做了統計資料，以便調查誰有參加。她表示，雖然在一開始對某些訴求不太認同，但在不講政治的情況下覺得可以接受。如今自救會陳情書上的訴求，反而壓迫了他們的生存權，「再次重申這個陳情書，從來沒有在各種討論裡正式公開過。我們都被騙了。」
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