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法務部研擬特赦扁？邱太三：毫無所悉

〔記者黃耀徵／台北報導〕法務部長邱太三13日受媒體訪問，針對有關特赦前總統陳水扁一事做說明。

2016-09-13  14:33

〔記者項程鎮、謝君臨、錢利忠／綜合報導〕外傳法務部長邱太三正研擬對前總統陳水扁特赦相關文章，邱太三下午在法務部表示：「沒有此事」、「毫無所悉」，邱不知為何有這樣傳言。

邱太三指出，目前法務部沒有這樣的研議，他也沒有和任何人聊過此事，特赦是總統的權限，法務部只是幕僚單位，高層沒有任何指示前，法務部不可能做任何研議。

獨派社團長期推動特赦前總統陳水扁，北社社長張葉森今天透露，民進黨立委王定宇告訴他，法務部長邱太三已在著手研擬特赦陳水扁的內容文章，他將找時間去拜會邱太三。不過，王定宇否認這項說法表示，根本沒有這樣的事情，是張葉森誤會他了。

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