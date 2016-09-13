天下縣市長滿意度調查 林智堅進步最多

2016-09-13 14:08

［記者洪美秀／新竹報導］天下雜誌今天公布2016幸福城市大調查，在22位縣市首長的施政滿意度方面，新竹市長林智堅從去年全國第18名，進步到全國第10名，與排名12的基隆市長林右昌並列進步最多的縣市首長，若以首長的施政力指標來看，林智堅與嘉義縣長張花冠並列全國第7名。市長林智堅說，上任1年8個多月，施政已看到一些成績，「但還有很大的進步空間」市府團隊和他會持續努力，不負市民的期待。

根據天下雜誌公布的2016調查結果，新竹市在「經濟力」、「環境力」、「施政力」、「文教力」、「社福力」 等5項指標，都名列前茅。其中經濟力、文教力居非六都組第1，社福力排第3，環境力從去年第8進步到今年排第5，施政力也從去年的第14名升至第3名。

綜合這5力的城市整體競爭力，新竹市也從去年排名第3進步至今年的第2。

市長林智堅上午視察竹市經國路綠園道第一期工程時受訪表示，上任後積極推動路平、市容整潔，也在立委柯建銘協助下，爭取中央經費改造新竹公園、後站和新竹南寮漁港。

林智堅說，非常珍惜市民給他的機會，「團隊每一天都當兩天在拚」。他強調，「建設新竹的風已經吹起」，一年多來播下的種子，已逐漸看到成果。

林智堅還說，除打造兒童城市及強化老人照顧，接下來會持續進行新竹公園改造、火車站前庭廣場整理，以及漁人碼頭、市14線、公道三等重大建設，並透過文化資產的活化與產業的行銷，提昇市民光榮感，有信心讓新竹市成為一個最幸福宜居的城市。

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