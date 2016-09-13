砍敬老金挨批 柯p：郝卸任前經費暴增5億

2016-09-13 13:41

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今受訪坦言，滿意降低原因包括大巨蛋、重陽敬老金。對於台北市議員王世堅批評，柯文哲砍重陽敬老金，比前市長馬英九做得差；柯文哲回應，討好民眾很容易，可是要放到50、100年來看。

柯文哲指出，本來重陽敬老金一開始才2億多元，前市長郝龍斌快要下來時候，一個條件換一換就變7億元，算一算台北市65歲以上人口會突然上升，若這不處理，將來預算是10億元，該怎麼做就怎麼做

對於王世堅質疑柯文哲藉口拿重陽敬老金挪作社福預算，柯文哲強調，這是資源挪用，北市府算過103年資本門收入占12％，是因為過去一次性消費太多，他計畫大概明年要增加至16％，國家慢慢要做比較長遠規劃。他知道取消重陽敬老金一定會引發不滿，但如果一年因1500元，民調就掉這麼多，「那年金改革困難度我就可以想像。」