逾10年AIT主席歲月 薄瑞光拍影片感謝台灣

AIT主席薄瑞光即將卸任，特別拍攝一段影片感謝台灣。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-13 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕即將卸任的美國在台協會（AIT）主席薄瑞光（Raymond Burghardt）目前正在台灣，而這也將是他最後一次以AIT主席身分訪台，特別錄製一段影片感謝台灣，他表示，擔任AIT主席逾10年，謝謝台灣朋友讓他在擔任主席期間留下了充實、難忘的回憶，也提到很高興能代表美國人民參加前總統及現任總統蔡英文的就職典禮，強調台灣是美國重要夥伴。

薄瑞光在影片中盛讚台灣多年來的民主與經濟發展，他看著台灣成長與蛻變，成為蓬勃的民主社會，以及推動全球經濟的一股力量。他強調，台灣是美國重要夥伴，共享民主法治及尊重人權等價值，他也在他主席任內見證到台灣一次次的和平政權轉移。

他特別提到，回顧擔任AIT主席的10年半歲月，十分訝異美國和台灣雙邊在擴展合作及加深友誼方面所達成的進展，自己也很高與有些「微薄的貢獻」，能促進美台關係的深化與成長，展望未來，可以預見合作與友誼會繼續茁壯。

接任AIT主席職位的美國前駐尼泊爾及孟加拉大使莫健，預計10月初將上任。

相關影片：