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施政滿意度吊車尾 柯：已經利空出盡

2016-09-13  13:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今中午出席台德綠建築設計論壇，對於《天下雜誌》公佈的首長施政滿意度排行榜，他從去年第9名落到倒數第二名，柯文哲表示，民調低就是因為這陣子利空出盡，他把一些該解決的先解決掉，過去最大兩個利空，即取消重陽敬老金、大巨蛋，大巨蛋到目前為止不滿意、勉強以接受，事情總是要往前走。

柯文哲說，至於重陽敬老金則有很多抱怨，這幾天開始重陽節的慶祝活動，包括民進黨里長還有上訴的，「這個我一定不會退」、「如果連這撐不住，我現在可以告訴你年金改革一定崩盤」；改革有陣痛，該做還是堅持要做。

媒體追問柯文哲過去奇蹟如今曇花一現？柯文哲回說，但是如果可以從最後再彈回來，也是奇蹟啊！人永遠要有信心，要樂觀一點看待。

至於自己滿意度也輸給新北市長朱立倫？柯文哲說，「那沒辦法啊！如果離選舉還很長的時候，我們都沒有勇氣去做該做的事，那以後更不用講」。

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  • 台北市長柯文哲分析自己民調下滑原因，主要受大巨蛋案與取消重陽敬老金二個因素影響。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲分析自己民調下滑原因，主要受大巨蛋案與取消重陽敬老金二個因素影響。（記者張嘉明攝）

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