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駁郝辦 柯文哲：豪宅稅漲20到30倍

台北市長柯文哲13日出席綠色建築設計論壇，參觀各種綠能設施與發明。（記者張嘉明攝）

2016-09-13  13:20

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今中午參加台德綠建築設計論壇，會後受訪談到房屋稅，柯表示，房屋稅要漲，但不宜劇烈變動，這是基於政策延續性、可靠性，太劇烈變動是不合理的。此外，他也說，房屋稅以103年7月1日一刀切，之前之後差很多，這個他覺得不太對勁。

柯文哲昨於論壇提到房屋稅漲30倍，外界質疑是漲30％，柯搞不清楚狀況。對此，柯文哲說，這分地價稅跟房屋稅，地價稅漲30％，這是北市府調的，但房屋稅特別是豪宅稅的確有漲20倍到30倍。

柯文哲否認口誤，並指房屋分豪宅、非豪宅，非豪宅103年7月1日大概是2.6倍，判定為豪宅有時候真的差不多20倍。

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