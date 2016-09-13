砍內科夾層違建 柯Ｐ今市政會議通過計畫

2016-09-13 13:17

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲又有新一波查違建計畫，今早市政會議通過「台北市內湖科技園區夾層違建執行計畫」，違建所有權人須收到補建照申請函後，6六個月內向建管處補辦建照，或自行拆除違建改善完畢，2.6個月內未辦理補照者，將處以怠金，北市府並於2017年1月1日前執行強拆。

都發局表示，怠金將以違建面積大小分4級距，每個月處罰違建所有權人；都發局說明，內科夾層違建，於2008年暫緩處理至今，為了積極處理違建問題，因此通過此計畫。