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砍內科夾層違建 柯Ｐ今市政會議通過計畫

2016-09-13  13:17

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲又有新一波查違建計畫，今早市政會議通過「台北市內湖科技園區夾層違建執行計畫」，違建所有權人須收到補建照申請函後，6六個月內向建管處補辦建照，或自行拆除違建改善完畢，2.6個月內未辦理補照者，將處以怠金，北市府並於2017年1月1日前執行強拆。

都發局表示，怠金將以違建面積大小分4級距，每個月處罰違建所有權人；都發局說明，內科夾層違建，於2008年暫緩處理至今，為了積極處理違建問題，因此通過此計畫。

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  • 台北市長柯文哲13日出席綠色建築設計論壇，參觀各種綠能設施與發明。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲13日出席綠色建築設計論壇，參觀各種綠能設施與發明。（記者張嘉明攝）

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