不當黨產委員會被丟擲石塊破玻璃門 警追兩涉嫌人
2016-09-13 12:54
〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市松江路85巷9號的不當黨產委員會大樓，今日中午11時30分，被人丟擲石塊砸毀大門玻璃門，警方現追查涉嫌的兩名男子身份中。
兩名各自騎乘腳踏車的不明男子，是今日中午11時30分左右，行經台北市松江路85巷9號前時，其中一名上半身打赤膊的男子，手持石塊朝不當黨產委員會大樓的玻璃門丟擲，隨後和友人立即騎車離去。
由於電動玻璃門是以強化玻璃製成，並未碎裂一地，但巨大聲響仍警動現場保全人員查看，現場尋獲一顆石塊。
轄管中山分局現全面調閱街頭監視錄影畫面，追查涉嫌人動向和身份中。
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