交通艇撞碼頭 海軍：將釐清原因

2016-09-13 12:41

〔記者涂鉅旻／嘉義報導〕海軍保修指揮部所屬左營後勤支援指揮部旗津廠區今上午7點50分發生交通艇碰撞碼頭意外，海軍稍早表示，此次意外造成1員落水被立即就起、7員擦碰傷意外，上述人員送醫後均無大礙，經初步醫檢，已返工作崗位，艇隻則無傷損。

海軍保修指揮部表示，除將釐清碰撞原因外，也會加強人員訓練，落實艦艇操控安全。