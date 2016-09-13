當年反五輕學生 如今當中油董事長
2016-09-13 12:37
陳金德（中）前往後勁聖雲宮參拜，「高雄後勁中油遷廠促進會」會長黃奕凱。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕新任中油董事長陳金德，今早率中油一級主管，南下高雄後勁聖雲宮參拜，他透露30年前曾是反五輕運動的環保聯盟學生，如今卻成為中油董事長，「歷史發展充滿驚奇！」
陳金德昨天剛就任中油董事長，今天馬不停蹄來到中油高雄廠視察，並前往後勁聖雲宮參拜保生大帝，祈求國泰民安。
陳金德透露，30年前他就讀台大化研所時，加入環保聯盟，一行人來到後勁，參與反五輕運動，行政院副院長林錫耀當時也是反五輕的學生之一，因此他對後勁有深的感情。
30年後舊地重遊，當年反五輕的學生，如今搖身一變為當年被抗爭公司的董事長，陳金德感慨的說：「歷史發展充滿驚奇！」
陳金德表示，中油高雄廠目前已停止操作，中油會遵守行政院當年的承諾，拆除五輕相關設備，可能整廠輸出，配合政府新南向政策，將在東南亞國家尋找合作對象。
對於陳金德接任中油董事長，「高雄後勁中油遷廠促進會」會長黃奕凱呼籲，陳金德身為環保博士，更要履行當年行政院的承諾，依照承諾，不只要關廠，相關設備（包括油槽）也應一併拆除，但五輕設備迄今尚未拆除，希望能儘快完成。
陳金德隨後率一級主管，與後勁鄉親面對面聽取意見，但場面火爆，一位民眾怒批說：「這麼多年來，中油總公司主管第一次南下後勁與鄉親面對面，中油不覺得丟臉嗎？」
出身後勁的市議員黃石龍更砲聲隆隆，批評中油半屏山的油槽又想要留下來，中油「霸道、傲慢、可惡」，他建議陳金德說：「國家要進步，國營事業要先整頓。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 《天下》公布首長滿意度 第1名是他
- 民進黨團新任幹部 幹事長吳秉叡 書記長劉世芳
- 立院今開議 政院提32優先法案
- 「畢業旅行」拜會蘇嘉全 薄瑞光讚新南向政策
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 尋找「謝萬里」 來野柳免費吃萬里蟹
- 秋節瘋烤肉 豬肉、水產都漲價
- 申請租金補貼 創歷年新高
- 一群餓壞的皮包骨走秀 貝嫂時裝秀挨批
- 一銀案嫌犯安卓斯想念妻小 抱怨大家只關心「錢」
- 自由廣場》警槍出事 別只問責所長
- 避「風」頭 屏科大、美和科大明停課
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 強颱未到水管先爆！ 桃機又傳淹水
- 進香迷走28小時 8旬婦開闔雨傘引人來救
- 證券行情表、證券表格
- 肉慾夫妻揪3P 米可白和王凱搶屁股
- 北市前新聞處長唐啟明 外木山游泳遭捲走溺死
- 傷癒神主牌惹眾怒 阿中澄清急刪文是為了「她」
- 阿中三連發再自清 唱片公司回應「死一次」說法
- 日本東大研究發現 大地震可能受月球引力影響
- 強颱莫蘭蒂發陸警 鄭明典：颱風尚無減弱跡象
- 抗議華光社區迫遷 聲援者判拘役今執行
- 危險！台南小南海木棧道 損毀嚴重
- KID睡覺抱的不是許維恩！吳怡霈大爆料
- 「打斷肋骨顛倒勇」陽岱鋼今天還會上場嗎？別錯過這些精采賽事
- 獎勵有機栽種 目標明年可供營養午餐
- 【台南議長補選】民進黨團推賴美惠參選 跑票就開除
- 房屋稅暴增 柯文哲罵前朝 張金鶚反擊…
- 上班族托特包 大小拆用時尚多元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Speaker meets retiring AIT chairman
- 她曾酸華航罷工如今上街頭抗議 網友諷「超越時空打臉」
- 大馬正妹超空靈 美照網路爆紅
- 一銀盜領案3嫌 北檢起訴求刑12年
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism industry protests in Taipei
- 核安演習 墾丁居民陳情盼「別演戲」
- 縱管處推飛行觀光 體育署未與會
- 海警發布趕時間搭船團圓？東琉航線週三、週四停航
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP legislators urge probe of former museum director
- 《Closer情迷》 李依瑾大秀脫衣舞技
- 年金改革爭議續燒 全教產：加稅以建立國民年金
- 豪雨剛過、颱風又要來 南市工務局上緊發條
- 悶死2歲兒被判刑 他害女兒溢奶死亡又遭起訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：當年反五輕學生 如今當中油董事長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分