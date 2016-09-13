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藍委質疑兩岸關係急凍 林全：互動要雙方有善意基礎

2016-09-13  12:34

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院今日進行施政報告政黨質詢，國民黨立委廖國棟質詢行政院長林全時表示，兩岸關係不好，進入已讀不回的冰凍期。對此，林全認為，兩岸互動要建立在雙方有善意基礎之下，而不是單方面的善意。

廖國棟提及，兩岸關係不好傷害台灣經濟，現在台灣經濟是最壞情況嗎？林全則說，台灣經濟受到國際影響，中國經濟也會受國際影響，中國經濟不景氣，因兩岸經貿關切密切，當然連帶也會影響台灣。

廖國棟指出，昨日觀光業上街頭抗議中國觀光客不來，兩岸關係不好也影響台灣觀光業。

林全表示，命運是掌握在自己手上，觀光業若能提升自己競爭力，台灣還是有很多客源，不一定要依賴單一市場。

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  • 立法院13日開議，行政院長林全列席，並接受媒體記者採訪。（記者方賓照攝）

    立法院13日開議，行政院長林全列席，並接受媒體記者採訪。（記者方賓照攝）

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