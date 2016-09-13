不當黨產處理委員會大樓被砸 警方展開調查

黨產會大樓一樓遭不明男子砸破玻璃門。（不當黨產處理委員會提供）

2016-09-13 12:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕不當黨產處理委員會大樓驚傳遭砸。據黨產會人員表示，今天上午11點，有2打赤膊中年男子騎腳踏車到黨產會大樓外，兩度用石頭丟往一樓的玻璃門，造成一樓玻璃門碎裂，兩名男子隨即騎腳踏車離去，當時大樓內有一名工作人員目睹，所幸沒有受傷。對此，黨產會已報警處理，警方將調閱監視器調查。

黨產會大樓位於松江路，該大樓除了黨產會外，還有國發會的法制協調中心共兩個政府機關。

相關影音