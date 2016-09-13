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小英尚未搬進總統官邸 李明賢：因為馬英九住過？

2016-09-13  14:03

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市中正區的總統官邸，在520前後因前總統馬英九的搬離時間引起爭議。但自總統蔡英文上任至今將近4個月，卻仍然沒有搬進官邸居住。國民黨文傳會副主委李明賢推測，小英不搬進官邸的其中一個原因，是否是因為馬英九住過？

根據《ETtoday》報導，李明賢表示，民進黨在520前後批評馬英九太晚搬離官邸，對蔡英文的維安造成不小影響。但小英上任到現在也還沒搬進官邸，原因到底為何？

李明賢推測：一是小英自己位在敦南的居所住得很習慣，不想搬離；二是總統官邸裝潢還未完成；三是因為馬英九住過，所以小英不想住；四是國事太忙沒時間搬家。而報導中指出，蔡英文尚未搬家的原因為官邸還在裝潢中。

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  • 小英尚未搬進總統官邸，據了解是因為還在裝潢中。（資料照，記者劉信德攝）

    小英尚未搬進總統官邸，據了解是因為還在裝潢中。（資料照，記者劉信德攝）

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