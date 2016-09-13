法務部研擬特赦阿扁？ 王定宇否認

2016-09-13 12:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕獨派社團長期推動特赦前總統陳水扁，北社社長張葉森今天透露，民進黨立委王定宇告訴他，法務部長邱太三已在著手研擬特赦陳水扁的內容文章，他將找時間去拜會邱太三。不過，王定宇否認這項說法表示，根本沒有這樣的事情，是張葉森誤會他的意思。

自由台灣黨主席蔡丁貴因妨礙公務罪名，遭高等法院判決30日拘役，他選擇不繳罰金，並決定9月21日前往服刑。包括北社社長張葉森等多個獨派團體，今天上午舉行記者會聲援蔡丁貴，不過蔡丁貴本人並未出席。

張葉森說，王定宇日前在凱達格蘭民主講堂對他說，法務部已經著手研擬如何特赦陳水扁，雖然他還沒有看到特赦的文章內容，但是一直期待，也一直在關心進度，並計畫未來安排拜會邱太三，討論特赦陳水扁的事情，

張葉森說，行政院長林全既然可以對太陽花撤告，也應為了轉型正義，平反對陳水扁的政治迫害。他希望蔡政府可以順應民意，特赦陳水扁。

王定宇受訪時則否認說，根本沒有這樣的事情，是張葉森理解錯誤，「要特赦也是總統職權，跟邱太三沒關係」。