| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台東縣宣布明天停止上班上課 一銀盜領案3嫌 北檢起訴求刑12年 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 政治

法務部研擬特赦阿扁？ 王定宇否認

2016-09-13  12:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕獨派社團長期推動特赦前總統陳水扁，北社社長張葉森今天透露，民進黨立委王定宇告訴他，法務部長邱太三已在著手研擬特赦陳水扁的內容文章，他將找時間去拜會邱太三。不過，王定宇否認這項說法表示，根本沒有這樣的事情，是張葉森誤會他的意思。

自由台灣黨主席蔡丁貴因妨礙公務罪名，遭高等法院判決30日拘役，他選擇不繳罰金，並決定9月21日前往服刑。包括北社社長張葉森等多個獨派團體，今天上午舉行記者會聲援蔡丁貴，不過蔡丁貴本人並未出席。

張葉森說，王定宇日前在凱達格蘭民主講堂對他說，法務部已經著手研擬如何特赦陳水扁，雖然他還沒有看到特赦的文章內容，但是一直期待，也一直在關心進度，並計畫未來安排拜會邱太三，討論特赦陳水扁的事情，

張葉森說，行政院長林全既然可以對太陽花撤告，也應為了轉型正義，平反對陳水扁的政治迫害。他希望蔡政府可以順應民意，特赦陳水扁。

王定宇受訪時則否認說，根本沒有這樣的事情，是張葉森理解錯誤，「要特赦也是總統職權，跟邱太三沒關係」。

廣告
  • 台灣北社社長張葉森（持麥克風者）指立委王定宇向他透露，法務部正在研擬前總統陳水扁特設事宜，但王定宇稍後否認這個說法。（記者簡榮豐攝）

    台灣北社社長張葉森（持麥克風者）指立委王定宇向他透露，法務部正在研擬前總統陳水扁特設事宜，但王定宇稍後否認這個說法。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張葉森 特赦 王定宇 蔡丁貴
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：法務部研擬特赦阿扁？ 王定宇否認


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.