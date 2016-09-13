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18日開放參觀 蔡英文：歡迎大家走進人民的總統府

總統蔡英文13日出席總統府一樓常設展感謝茶會，感謝相關單位的幫忙與協助，同時歡迎民眾至總統府參展。（記者黃耀徵攝）

2016-09-13  12:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕政黨輪替後，總統府將在週日（18日）重新開放，並以「我們的時代，人民的總統府」為主題，總統蔡英文今天說，人民永遠是國家的主角，是展覽要傳達的時代意義，也盼由總統府帶頭提升行政部門設計美學。

總統府今天舉行「總統府一樓展場布展感謝茶會」，蔡英文致詞時表示，總統府從1919年落成以來，曾受到戰爭破壞也歷經民主洗禮，這棟建築物裡面的人，從領導統治人民角色，轉變為受人民託付的公僕，政黨會輪替、總統也有任期，但人民永遠是國家的主角，這是這個展覽要傳達的時代意義。

蔡英文說，過去總統府是威權象徵，這個展覽中希望慢慢扭轉這個觀念，讓總統府建築融入台灣多元文化和民主活力；例如「府」這個字，是展覽主視覺，上下拆開來看可以有人民託付的聯想。

蔡總統說，民主作為一種生活方式，也許大家已經很習慣，但回頭看台灣民主推進過程，這真的不是一件容易的事情，因此她要邀請國人透過展覽重新感受台灣民主、體會台灣文化、發現年輕世代的創意，歡迎大家一起走進這個人民的總統府。

未來民眾參觀總統府時，一進門的地上就是「POWER TO THE PEOPLE」的字樣，也可以看到以「府」為主視覺的設計，以青綠色為底色、一個桃紅色色塊和橘色色塊為主，流動中的金色圓點代表著入府參觀的民眾，象徵「我們的時代，人民的總統府」。

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總統蔡英文13日出席總統府一樓常設展感謝茶會，與漫畫家Duncan合影留念。（記者黃耀徵攝）

總統蔡英文13日參觀總統府一樓常設展，也在畫有自己肖像的背板前合影留念，同時歡迎民眾至總統府參展。（記者黃耀徵攝）

總統蔡英文13日參觀總統府一樓常設展，也在畫有自己肖像的背板前合影留念，同時歡迎民眾至總統府參展。（記者黃耀徵攝）

總統蔡英文（中）13日出席總統府一樓常設展「府」，並參觀相關設施，也和漫畫家林鼎崑（Duncan，左）與啟藝文創梁浩軒合影留念，一同歡迎民眾至總統府參展。（記者黃耀徵攝）

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