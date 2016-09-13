「小英背後有小英」 總統府新布展吸睛

總統蔡英文今出席總統府一樓常設展「府」，與畫有自己肖像的背板前合照，並參觀相關設施。（記者黃耀徵攝）

2016-09-13 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕總統府新常設展「我們的時代，人民的總統府」18日即將對外開放，總統蔡英文今出席感謝茶會並與畫有自己肖像的背板前合照，記者捕捉到趣味畫面，就像「小英從背後拍小英」，蔡英文被記者問「覺得背後看板和本人像嗎？」蔡笑說，「這就是我本人啊」，指著看板。不過，蔡英文強調，「人民永遠是國家的主角」，才是這個展覽要傳達的時代意義。

總統府今舉行「總統府一樓展場布展感謝茶會」，蔡總統參觀相關設施、嘗試使用自拍儀器，並感謝策展人員的辛苦。總統府也對媒體公布以「府」為主視覺的設計，一進門的地上就是「POWER TO THE PEOPLE」的字樣，象徵著「我們的時代，人民的總統府」。

蔡英文表示，從1919年總統府落成以來，曾受到戰爭破壞也歷經過民主洗禮，這棟建築物裡面的人，也從領導統治人民的角色，轉變為受人民託付的公僕。她認為，政黨會輪替、總統也有任期，但人民才永遠是國家的主角，也是這個展覽要傳達的時代意義。

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