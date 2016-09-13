尼國議長病逝 王金平追悼努內斯

2016-09-13 12:07

〔記者邱燕玲／台北報導〕尼加拉瓜共和國國會議長努內斯（Santos René Núñez Téllez）上週在哥斯大黎加醫院病逝，與努內斯有深厚交情的前立法院長王金平上午因此特地前往尼加拉瓜駐台大使館致意。

王金平表示，努內斯經常到台灣訪問，相當友台，也影響尼國總統對台灣堅定的支持，努內斯對台、尼兩國關係的促進有很大貢獻，尼國為他舉行國葬，連三天降半旗。

王金平表示，他與努內斯有不錯交情，「把我當他的兄弟」，聽到他病逝消息所以前往大使館致意，大使也對他說，努內斯「時時在念王金平」，讓他相當感動。