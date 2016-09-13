反對黨角色這麼簡單？ 吳思瑤質疑「藍委鬧議場」

林全上台報告時，藍委則是席地而坐、手拿標語靜坐抗議。（記者方賓照攝）

2016-09-13 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕立法院本屆第二會期今日開議，行政院長林全赴立院進行施政報告總質詢，不過立法院長蘇嘉全尚未宣讀議事內容，眾藍委就群起抗議，要求林全下台，這也讓民進黨立委吳思瑤質疑，反對黨角色應該不是無的放矢、喊喊口號這麼簡單而已？

眾藍委高舉「內閣不改組、林全就下台」「獨派嗆下台、留戀啥路用」「施政軟趴趴、台灣被打趴」等標語進行抗議，要求林全下台、內閣改組，隨後林全上台報告時，藍委則是席地而坐、手拿標語靜坐抗議，不過值得注意的是，前立法院長王金平並未和眾藍委一同席地而坐。

吳思瑤眼見此狀況，在臉書表示：「第一天就在吵鬧中開始...」並質疑：「人民期待的忠誠反對黨角色，應該不是無的放矢、製造政局混亂、喊喊口號，這麼簡單而已吧？」