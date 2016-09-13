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906豪雨雖淹台南 賴神：治水成效不容抹煞

南市長賴清德（後排中者）召開莫蘭蒂強颱災情研判會議。（記者王俊忠攝）

2016-09-13  11:48

〔記者王俊忠／台南報導〕南市長賴清德今上午針對九月六日豪雨淹水與藍營議員批市府治水不力作出回應，他說，出國前即與市府同仁對豪大雨情勢有所因應、討論，評估市府團隊因應沒有問題，雖然豪雨仍造成部分地區淹水，但淹水面積比過去減少許多，治水成效大為改善，是縣市合併後治水打拚出的成績，不容抹煞。

賴清德表示，因為莫蘭蒂強颱來襲，變數較大，所以他提前結束訪美行程，於今天清晨返台，與台南市民一起做好防颱準備。氣象局已在今上午八點半發布莫蘭蒂陸上強颱警報，市府宣布今上午十點起，南市災防中心進入第二級第一階段開設，全力做好防颱整備。

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