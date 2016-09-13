許忠信談電價改革 高志鵬遙批張善政「錯了」

民進黨立委高志鵬（左）及電價審議委員許忠信，呼籲進行電力市場改革，以促成電價合理化。（記者鄭鴻達攝）

2016-09-13 11:43

〔記者鄭鴻達／台北報導〕經濟部研擬修正電價公式，民進黨立委高志鵬、電價審議委員許忠信指出現行公式5大缺失，籲徹底改革電力市場、進行能源轉型正義，讓電價合理化。藉此，高志鵬認為前行政院長張善政「轉型正義不能增加GDP」說法「錯了」。

許忠信指出五大缺失如下，台電為獨占事業，缺乏國內客觀比較基礎；電價公式未將綠電收入用於推廣再生能源，反納為收入來從成本扣除；保障合理利潤非從台電改革績效而是漲電價而得；合理利潤之計算中，最適自有資金率以3成計算，會讓合理利潤被高估。

許忠信指出，電價公式預測難免失準，造成電價超收的部分做為平準基金，但若平準機制漫無限制，電價公式將因電價審議員會裁量空間過大，導致電價公式喪失功能，總結來說，現行及未來電價公式都無法達成合理電價，根本之道，仍必須改革電力市場。

高志鵬指出，行政院要送審的電業法修正案「保守有餘但創新不足」，較接近上會期國民黨所提版本，電業自由化是能源版轉型正義，如此才能讓台電獨大、類似戒嚴的狀況解除，究其根本，就是改革電業法、改善5大缺失及改革電力市場，達成能源轉型正義。

高志鵬表示，修正電業法讓台電會計分離、廠網分離，電價補貼回歸各部會編列，讓虧損不再有理由，若Google等企業因無法取得綠電不來設廠，會變國際笑話，而高志鵬認為透過電力改革留住國際大廠以提高GDP，直指張善政「轉型正義無法增加GDP」說法「錯了」。

高志鵬強調，電業自由化不等於台電就一定要民營化，現階段的台電，根本讓綠電無法發展，但綠電是自主再生能源，可讓台灣減少依賴進口能源及其價格波動影響，蔡英文政府曾宣示2025年要達成非核家園目標，若藉由電業自由化，能讓能源危機成為轉機。

對於媒體提及限電議題，許忠信補充指出，表示就其身為電價審議委員資料來看，我國目前電力備載、備轉容量都很足夠，即便核一、核二廠都不復轉，除非短期內有極端情形，但只要能源局及台電有積極因應的措施，否則目前情況仍夠支應，沒有限電危機。